Νέα στοιχεία για την πτήση της Flydubai: Το μαχαίρωμα στο πιλοτήριο και η παρέμβαση των επιβατών (βίντεο)

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της πτήσης FZ1073 της Flydubai, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737 MAX 8, αντιμετώπισε πρόβλημα ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Ισραήλ και τελικά άλλαξε πορεία, καταλήγοντας στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία. Η Flydubai επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Το περιστατικό προκάλεσε αρχικά φόβους για πιθανή αεροπειρατεία, καθώς το αεροσκάφος εξέπεμψε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 και στη συνέχεια, για σύντομο χρονικό διάστημα, τον κωδικό 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται για παράνομη επέμβαση ή αεροπειρατεία. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από την Ιορδανία όταν σημειώθηκε η κρίση.

Αναφορές για συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων και μαχαιρώματα

Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί από ισραηλινά μέσα κάνουν λόγο για βίαιο επεισόδιο μέσα στο πιλοτήριο μεταξύ των δύο πιλότων. Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters, ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη, ενώ στη συνέχεια εξετάστηκε το ενδεχόμενο να επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Οι ίδιες αναφορές υποστηρίζουν ότι το περιστατικό προκάλεσε χάος στο αεροσκάφος, ενώ επιβάτες και μέλη του πληρώματος φέρεται να συνέβαλαν στην ακινητοποίηση του εμπλεκόμενου προσώπου.

🚨✈️🇦🇪🇮🇱 Un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a déclenché le code d’urgence signalant un possible détournement alors qu’il transportait environ 180 passagers.







L’appareil a été dérouté vers l’Arabie saoudite. pic.twitter.com/JCAcaidYT0 — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) September 30, 2026

Παράλληλα, επιβάτες περιέγραψαν σκηνές πανικού, φωνές και αίμα στο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους. Ωστόσο, η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων και τα κίνητρα πίσω από την επίθεση δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί επίσημα.

תיעוד מהמטוס שנחת בסעודיה: "השתלטנו על המחבלים. כל מי ששומע אותי - אנחנו צריכים עזרה"https://t.co/qp31UziuJB@NoganNir pic.twitter.com/Od4nR7c4Vq — חדשות 13 (@newsisrael13) September 30, 2026

Απότομη απώλεια ύψους και κινητοποίηση των ισραηλινών Αρχών

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το αεροσκάφος πραγματοποίησε απότομη κάθοδο, πριν σταθεροποιηθεί και κατευθυνθεί προς το Ταμπούκ. Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της πτήσης, η απώλεια ύψους έφτασε περίπου τα 14.000 πόδια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η ενεργοποίηση του κωδικού 7500 προκάλεσε συναγερμό στο Ισραήλ, με ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη να κινητοποιούνται καθώς εξεταζόταν το ενδεχόμενο αεροπειρατείας. Αργότερα, οι ισραηλινές Αρχές αντιμετώπισαν την κατάσταση ως ελεγχόμενη, ενώ ξεκίνησαν έρευνες για τα αίτια του περιστατικού.

Τι έχει γίνει γνωστό για τους πιλότους

Ορισμένα ισραηλινά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο συγκυβερνήτης που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση είναι υπήκοος του Ομάν. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για διαφορετικές εθνικότητες των μελών του πληρώματος, ωστόσο τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως από τη Flydubai ή τις σαουδαραβικές Αρχές. Επίσης, σύμφωνα με αναφορές, τόσο ο κυβερνήτης όσο και ο συγκυβερνήτης μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη μετά την προσγείωση.

Σε εξέλιξη η έρευνα – Όλοι οι επιβάτες ασφαλείς

Το αεροσκάφος ολοκλήρωσε με ασφάλεια την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Flydubai, όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς.

״עוד אבינו חי״: הנוסעים במטוס ברגעי הנחיתה pic.twitter.com/wALLq5AluW — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 30, 2026

Οι ισραηλινές Αρχές εξετάζουν παράλληλα τον ακριβή χαρακτήρα του περιστατικού, ενώ έχει αναφερθεί ακόμη και το ενδεχόμενο να αντιμετωπιστεί ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια. Πρόκειται, ωστόσο, για υπό διερεύνηση εκδοχή και όχι για οριστικό συμπέρασμα. Το βασικό ερώτημα παραμένει τι ακριβώς προκάλεσε τη σύγκρουση στο πιλοτήριο, ποιος ήταν ο σκοπός της επίθεσης και πώς εξελίχθηκε η κατάσταση μέχρι την ασφαλή εκτροπή και προσγείωση του αεροσκάφους στη Σαουδική Αραβία.

*Φωτογραφία: AP / Malak Harb

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