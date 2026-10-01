Το νερό της βροχής που τόσο έλειπε στην Κρήτη μπορεί τώρα να γίνει απειλή. του Σάκη Αρναούτογλου*

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, έως το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Οι ενδείξεις για πολύ μεγάλα ύψη βροχής, σε συνδυασμό με τα βουνά, τις απότομες πλαγιές και τα φαράγγια του νησιού, δημιουργούν προϋποθέσεις για ορμητικά νερά και πλημμυρικά φαινόμενα που μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα.

Τα βουνά μπορούν να ενισχύσουν την ίδια τη βροχή. Όταν ο άνεμος μεταφέρει υγρό αέρα προς τις ορεινές πλαγιές, ο αέρας αναγκάζεται να ανέβει και ψύχεται. Η υγρασία του συμπυκνώνεται, σχηματίζονται σύννεφα και, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, η βροχή δυναμώνει. Έτσι, στα ορεινά μπορεί να πέφτει πολύ περισσότερο νερό από όσο αντιλαμβάνεται κάποιος που βρίσκεται χαμηλότερα.

Οι προγνώσεις δίνουν ενδείξεις για ποσότητες που σε ορισμένα σημεία μπορεί να φτάσουν τα 150 έως 200 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο, ακόμη και να τα ξεπεράσουν. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν μιλάμε για ένα μόνο 24ωρο. Έχουμε μπροστά μας τρία διαδοχικά 24ωρα, στα οποία οι προγνώσεις επιμένουν κατά τόπους για ανάλογα κατά τόπους ύψη βροχής. Για να καταλάβουμε την ποσότητα, 100 χιλιοστά βροχής σημαίνουν 100 λίτρα νερού σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Σε ένα μόνο στρέμμα, αυτό αντιστοιχεί σε 100.000 λίτρα νερού από τη βροχή!!!

Το μέρος αυτού του νερού που δεν απορροφάται από το έδαφος μπορεί να κατηφορίσει και να συγκεντρωθεί στα ρέματα. Οι πλαγιές και οι χαράδρες που τροφοδοτούν ένα ρέμα λειτουργούν σαν ένα μεγάλο χωνί. Μαζεύουν νερό από μια μεγάλη έκταση και το οδηγούν σε λίγα, στενά περάσματα. Αν η βροχή είναι έντονη, η στάθμη μπορεί να ανέβει γρήγορα και μια συνήθως στεγνή κοίτη να μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο.

Γι’ αυτό ο κίνδυνος μπορεί να εμφανιστεί μακριά από το σημείο όπου πέφτει η περισσότερη βροχή. Σε έναν οικισμό ή έναν δρόμο μπορεί να βρέχει λίγο, αλλά ψηλότερα να πέφτουν μεγάλες ποσότητες νερού που κατευθύνονται προς τα εκεί. Τα νερά μπορούν να φτάσουν αργότερα, ακόμη και αφού η βροχή στο συγκεκριμένο σημείο έχει σταματήσει. Η εικόνα του καιρού έξω από το σπίτι μας δεν αρκεί για να κρίνουμε αν ένα κοντινό ρέμα είναι ασφαλές.

Μαζί με το νερό μπορεί να κατεβαίνουν χώματα, πέτρες, κλαδιά και άλλα υλικά. Αυτά μπορούν να φράξουν περάσματα κάτω από δρόμους και γέφυρες ή να δυσκολέψουν την απορροή. Το νερό τότε μπορεί να υπερχειλίσει και να κινηθεί προς δρόμους, αυλές, υπόγεια και καταστήματα. Σε ευάλωτες πλαγιές υπάρχει επίσης ενδεχόμενο κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων, με αποτέλεσμα ζημιές ή διακοπή της κυκλοφορίας.

Αν οι ισχυρές βροχές επαναληφθούν στις ίδιες περιοχές, η κατάσταση μπορεί να επιβαρυνθεί. Το ήδη βρεγμένο έδαφος μπορεί να έχει μικρότερη δυνατότητα να απορροφήσει επιπλέον νερό, ενώ τα ρέματα μπορεί να έχουν ήδη αυξημένη ροή. Μια νέα δυνατή βροχόπτωση μπορεί έτσι να προκαλέσει περισσότερη απορροή από την προηγούμενη.

Το αν θα εκδηλωθούν προβλήματα και πόσο σοβαρά θα είναι εξαρτάται από την ένταση και τη διάρκεια της βροχής, την έκταση στην οποία πέφτει, την κατάσταση του εδάφους και το πόσο ελεύθερα μπορεί να φύγει το νερό. Ένα μεγάλο άθροισμα βροχής μέσα σε ένα 24ωρο απαιτεί προσοχή, αλλά αν σημαντικό μέρος του πέσει συγκεντρωμένο σε λίγες ώρες, ο κίνδυνος μεγαλώνει.

Η Κρήτη έχει ήδη δοκιμαστεί από παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας και ξηρασίας. Η ανάγκη για βροχή, όμως, δεν σημαίνει ότι το νησί μπορεί να δεχθεί με ασφάλεια οποιαδήποτε ποσότητα νερού, με οποιαδήποτε ταχύτητα. Όταν πολύ νερό πέφτει απότομα, ένα μέρος του μπορεί να φύγει ορμητικά προς τη θάλασσα, παρασύροντας χώμα και προκαλώντας ζημιές. Μια ισχυρή βροχόπτωση δεν αναπληρώνει αυτομάτως το νερό που έλειψε επί μήνες.

Αυτή η μετάβαση από την παρατεταμένη ανομβρία στις έντονες και επαναλαμβανόμενωες βροχοπτώσεις δεν απέχει από όσα περιμένουμε σε έναν κόσμο που θερμαίνεται εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ανθρωπογενής κλιματική κρίση ενισχύει τα άκρα του κύκλου του νερού καθώς υψηλότερες θερμοκρασίες αυξάνουν την εξάτμιση και εντείνουν την ξηρασία, ενώ η θερμότερη ατμόσφαιρα μπορεί να συγκρατήσει περισσότερους υδρατμούς και να τροφοδοτήσει εντονότερες βροχές, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες όπως στην περίπτωση της Κρήτης. Ο καιρός μπορεί έτσι να μοιάζει «εμμονικός» και να επιμένει για μεγάλο διάστημα είτε στην ανομβρία οπως και βίωση η Κρήτη ή σε διαδοχικές ισχυρές βροχοπτώσεις οι οποίες και ήδη ξεκίνησαν.

Μια έγκαιρη προειδοποίηση μπορεί να κρατήσει μια οικογένεια μακριά από έναν δρόμο που κινδυνεύει να πλημμυρίσει. Γι’ αυτό, ως Ευρωβουλευτής, έχω ήδη ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένες απαντήσεις για το αν οι ευρωπαϊκοί πόροι για μετεωρολογικά ραντάρ και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης έχουν μετατραπεί σε υποδομές που λειτουργούν στην πράξη. Η αξία τους μετριέται στον χρόνο που δίνουν στον πολίτη για να προστατευθεί.

Για τον πολίτη, όλα αυτά σημαίνουν ότι μια καθημερινή διαδρομή μπορεί προσωρινά να γίνει επικίνδυνη. Το νερό που καλύπτει έναν δρόμο μπορεί να κρύβει ισχυρό ρεύμα, μεγαλύτερο βάθος ή ζημιά στο οδόστρωμα. Δεν επιχειρούμε να το διασχίσουμε, ούτε πεζή ούτε με αυτοκίνητο. Περιορίζουμε τις μετακινήσεις όταν εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα και αποφεύγουμε φαράγγια και κοίτες ρεμάτων όταν υπάρχει κίνδυνος ισχυρών βροχών στην περιοχή που τα τροφοδοτεί, ακόμη κι αν εκεί όπου βρισκόμαστε δεν βρέχει. Για τις νεότερες εκτιμήσεις σχετικά με τις βροχές στην Κρήτη και τα χρονικά διαστήματα που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή, θα επανέλθω και στη σελίδα μου στο facebook αλλά και μέσα από τα δελτία μου στο youtube.

* Ο Σάκης (Αθανάσιος) Αρναούτογλου είναι Έλληνας παρουσιαστής δελτίων καιρού. Είναι εκλεγμένος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής για την περίοδο [email protected]

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