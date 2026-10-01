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GOSSIP - LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Καταγγέλλει ότι χτύπησαν τον γιο της σε παιδότοπο

παπαδοπούλου
clock 16:00 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, ενώ βρισκόταν μαζί με τον Δημήτρη σε παιδότοπο, ένα άλλο μικρό παιδί φέρεται να τον χτύπησε στο κεφάλι.

«Σήμερα ένιωσα την καρδιά μου να σπάει… Ήμασταν μαζί στον παιδότοπο και καθόμασταν με τον Δημήτρη μου όπου ένα παιδάκι πήρε φόρα κ του έδωσε μπουνιά στο κεφάλι.

Έψαξα να βρω την μητέρα του, της εξήγησα… όπως μου είπε και άλλες μανούλες χτύπησε τα δικά τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η καθόλου προσοχή στο παιδί της. Τα παιδάκια αποχώρησαν με τις μανούλες τους και εμείς μετά αλλά όσο καθίσαμε καμία οπτική επαφή έστω με το παιδί. Το παιδί ήρθε ξανά κ μας έριχνε μπάλες με βία… η μαμά είχε πιάσει κουβέντα με την φίλη της.

Απορώ που βρήκα τόση υπομονή διότι προφανώς το 2-3 ετών παιδί δεν μου φταίει σε κάτι… την επόμενη φορά είμαι σίγουρη θα αντιδράσω κ είμαι βέβαιη όχι με ψυχραιμία», έγραψε χαρακτηριστικά.

ΕΡ

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