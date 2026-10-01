Ρέθυμνο: Καταπλακωμένος από φερτά υλικά βρέθηκε ο κτηνοτρόφος που έχασε τη ζωή του

Καταπλακωμένος από φερτά υλικά ήταν ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος που τον αναζητούσαν στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και τελικά εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 80χρονος είχε μεταβεί το βράδυ της Τετάρτης (30/9) στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν είχε επιστρέψει, ούτε είχε δώσει σημεία ζωής. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (1/10), με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για τον εντοπισμό του.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο χωριό, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός.

Όπως ανέφερε ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων Νομού Ρεθύμνου, Νικόλαος Τζανιδάκης, μετά τη δήλωση της εξαφάνισης οργανώθηκε άμεσα επιχείρηση αναζήτησης, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό του άτυχου κτηνοτρόφου.

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