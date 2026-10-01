Θοδωρής Αθερίδης: "Αν συνέχιζα το αλκοόλ, μπορεί να μην ζούσα"

Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε στην εκπομπή Καλύτερα Αργά και μίλησε για τον εθισμό που είχε παλαιότερο στο αλκοόλ, τη σχέση με την μητέρα του αλλά και τις φοβίες του

«Υπήρχε μια ανησυχία πού θα πάει αυτή η κατάσταση αλλά επειδή ήμουν μικρός ακόμα και επειδή όλοι γενικά το έκαναν σε αυτή την ηλικία, δεν φάνταζε μεγάλο πρόβλημα. Αν συνέχιζα, όμως, μπορεί να μην ζούσα, οι ποσότητες ήταν απαγορευτικές. Οι τελευταίες 40 ημέρες ήταν οι πιο ακραίες, συνήθως έπινα ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε ημέρα. Ήμουν 34 και είμαι 61», είπε αρχικά για τον εθισμό στο αλκοόλ.

«Όταν έπαθα εγκεφαλικό έκανα τα πάντα να μην το μάθει η μάνα μου και ευτυχώς όταν έφτασε στα αυτιά της έβγαινα από το νοσοκομείο και είπα στην αδερφή μου να κάνει face time. Μου είπε “έκλεισες το θέατρο;” και εγώ της είπα “είχαμε πρόβλημα με τα ηχητικά”. Η μητέρα μου το έμαθε από την αδελφή της. Οφείλεις να σκεφτείς τι θα πάθει αυτός στον οποίο θα το πεις. Είμαι της θεωρίας της μύγας και της μέλισσας να βρω το λουλούδι και όχι τα σκ@@ά, είναι θέση ζωής αυτό».

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