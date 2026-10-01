Έγινε «αμφίβιο» για να μοιάζει με ήρωα ταινίας: Η ακραία μεταμόρφωση ενός σεφ από το Μεξικό

Μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη εμφάνιση έχει επιλέξει να αποκτήσει ο Χεσούς, σεφ από το Αγουασκαλιέντες του Μεξικού, ο οποίος είναι γνωστός ως «Amphibian Project». Η εικόνα του αποτελεί αποτέλεσμα πολυάριθμων και ιδιαίτερα ακραίων τροποποιήσεων στο σώμα του, για τις οποίες έχει δαπανήσει συνολικά περίπου 300.000 έως 400.000 πέσος Μεξικού, δηλαδή περίπου 15.000-20.000 ευρώ.

Η ιδέα ξεκίνησε όταν ήταν 13 ετών, ενώ οι πρώτες αλλαγές ήρθαν αρκετά χρόνια αργότερα με τατουάζ και piercing. Ακολούθησε ο διαχωρισμός της γλώσσας του, τον οποίο χαρακτηρίζει ως την πιο επώδυνη διαδικασία που έχει κάνει. Στη συνέχεια αφαίρεσε τη μύτη και τα αυτιά του, καθώς και ένα δάχτυλο από κάθε χέρι.

Παρά τις αλλαγές, ο ίδιος υποστηρίζει ότι συνεχίζει κανονικά την εργασία του ως σεφ και ότι η απώλεια των δύο δαχτύλων δεν επηρεάζει τις ικανότητές του. Η αφαίρεση της μύτης, πάντως, ήταν η πιο περίπλοκη διαδικασία, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, προέκυψε επιπλοκή λόγω λάθους του πρώτου τεχνικού που ανέλαβε την επέμβαση.

Πηγή έμπνευσης για την εμφάνισή του αποτέλεσε ο αμφίβιος χαρακτήρας από την οσκαρική ταινία του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο «Η μορφή του νερού». Ο Χεσούς συνεχίζει να προσθέτει νέα τατουάζ και εξετάζει ακόμη πιο ακραίες αλλαγές, μεταξύ των οποίων και τον διαχωρισμό των όρχεών του.

Όπως δηλώνει, δεν θέτει κανόνες στις επιλογές του. Παρότι κάποιοι φίλοι και συγγενείς έχουν απομακρυνθεί επειδή διαφωνούν με τις αλλαγές, ο ίδιος δηλώνει ικανοποιημένος με την εμφάνισή του.

Διαβάστε επίσης

Η χώρα όπου τα κιάλια θεωρούνται… ύποπτα: Ο λόγος που οι τουρίστες πρέπει να προσέχουν

Η ζωή τους περνά σε χρόνο-ρεκόρ: Τα ζώα που ζουν από λίγους μήνες έως ελάχιστα λεπτά