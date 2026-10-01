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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τόκιο: Με ανατροπή στους «16» ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Τσιτσιπας
clock 14:34 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με νικηφόρο τρόπο συνέχισε την πορεία του στο Τόκιο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επικράτησε με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-4) του Αργεντινού Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι (No.30 στην παγκόσμια κατάταξη) και εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Japan Open.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, έχοντας εξασφαλίσει προηγουμένως τη συμμετοχή του μέσω των δύο επιτυχημένων αναμετρήσεων στα προκριματικά, χρειάστηκε δύο ώρες και δέκα λεπτά αγώνα για να κάμψει την αντίσταση του σκληροτράχηλου Αργεντινού.

Επόμενος σταθμός για τον Έλληνα τενίστα στη διοργάνωση του ATP 500 είναι η φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντίν Βασερό (No.8 του ταμπλό) με στόχο το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

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