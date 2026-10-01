Δέσποινα Βανδή: Η AI απάτη με τη φωνή της στα social media

Ο γνωστός hair stylist Κωνσταντίνος Αυγερινός έλαβε στο Instagram μήνυμα από ψεύτικο λογαριασμό που παρουσιαζόταν ως προφίλ της Δέσποινας Βανδή. Αυτό που έκανε, ωστόσο, την περίπτωση πολύ πιο ανησυχητική ήταν το ηχητικό μήνυμα που συνόδευε την επικοινωνία: σε αυτό ακουγόταν μια φωνή που έμοιαζε σε μεγάλο βαθμό με εκείνη της Δέσποινας Βανδή.

«Καλημέρα, πώς κοιμήθηκες; Ελπίζω να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξή σου στην καριέρα μου. Το εκτιμώ πολύ. Καλώς ήρθες στο νέο μου TikTok», ανέφερε το ηχητικό μήνυμα που έλαβε ο Κωνσταντίνος Αυγερινός.

Διαβάστε επίσης

The Fitbit Killer: Η δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά έγινε σειρά στο Amazon Prime

Χαρούλα Αλεξίου: «Δεν ήξερα αυτή τη λατρεία του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη»