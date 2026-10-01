Κρήτη: Νεκρός ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε πριν από λίγο ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο.
Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο χωριό, χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές και βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά του.
Όπως δήλωσε ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων Νομού Ρεθύμνου, Νικόλαος Τζανιδάκης, η εξαφάνιση του κτηνοτρόφου δηλώθηκε αργά το πρωί της Πέμπτης και ακολούθησε κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.
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