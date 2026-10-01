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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Νεκρός ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν

έρευνες εμακ
clock 13:24 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε πριν από λίγο ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο χωριό, χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές και βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά του.

Όπως δήλωσε ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων Νομού Ρεθύμνου, Νικόλαος Τζανιδάκης, η εξαφάνιση του κτηνοτρόφου δηλώθηκε αργά το πρωί της Πέμπτης και ακολούθησε κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

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