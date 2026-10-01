Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκαν το όχημά τους λόγω της κακοκαιρίας

Συνεχίζεται η ισχυρή βροχόπτωση στην Κρήτη, ενώ από την ένταση των καιρικών φαινομένων, έχουν επηρεαστεί περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης έχει υπερχειλίσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά, ενώ στην περιοχή είναι σε διασπορά ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος για παροχές βοηθείας. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ηρακλείου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο των πυροσβεστών με μηχανήματα έργου.

Πριν από λίγο, στην περιοχή Άνω Φοινικιά, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους, λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Στις 11:09 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στους Μαλάδες και Φοινικιά της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων είναι ισχυρή, για παροχές βοήθειας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, σε κάποιες περιπτώσεις, έχει ανέβει η στάθμη των υδάτων και φερτά υλικά έχουν αναφερθεί στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου.

Γι' αυτό τον λόγο στις 09:34, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ενώ στις 10:02, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον Δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

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