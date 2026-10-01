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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο - κακοκαιρία: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις (εικόνες/βίντεο)

σπίτι
clock 11:10 | 01/10/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Λάσπες και μεγάλες ζημιές είναι οι εικόνες που αντίκρισε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού στον Προφήτη Ηλία εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Ο ιδιοκτήτης είναι σε απόγνωση ενώ η περίπτωσή του δεν είναι η μοναδική.

Δείτε φωτογραφίες:

σπίτι
σπίτι

(Λάσπες στο εσωτερικό του σπιτιού)

σπίτι

(Λάσπες στο εσωτερικό του σπιτιού)

σπίτι

Δείτε βίντεο από τον Προφήτη Ηλία που έβαλε νερά και τους ιδιοκτήτες να προσπαθούν να προσπαθούν να τα απομακρύνουν.

 Επίσης η γέφυρα στου Δρακουλιάρη έκλεισε καθώς συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών και λάσπης.

Δρακουλιάρης

 (Στιγμιότυπο από την γέφυρα του Δρακουλιάρη)

Δρακουλιάρης

Στη Φοινικιά, επιχείρηση έβαλε νερά όπως θα δείτε στις φωτογραφίες παρακάτω:

Νερά

 (Τα νερά μπήκαν και στο υπόγειο της επιχείρησης)

Νερά

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Σπίτι Κακοκαιρία Προφητης Ηλιας
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