Ηράκλειο - κακοκαιρία: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις (εικόνες/βίντεο)

Λάσπες και μεγάλες ζημιές είναι οι εικόνες που αντίκρισε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού στον Προφήτη Ηλία εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας.
Ο ιδιοκτήτης είναι σε απόγνωση ενώ η περίπτωσή του δεν είναι η μοναδική.
Δείτε φωτογραφίες:
(Λάσπες στο εσωτερικό του σπιτιού)
(Λάσπες στο εσωτερικό του σπιτιού)
Δείτε βίντεο από τον Προφήτη Ηλία που έβαλε νερά και τους ιδιοκτήτες να προσπαθούν να προσπαθούν να τα απομακρύνουν.
Επίσης η γέφυρα στου Δρακουλιάρη έκλεισε καθώς συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών και λάσπης.
(Στιγμιότυπο από την γέφυρα του Δρακουλιάρη)
Στη Φοινικιά, επιχείρηση έβαλε νερά όπως θα δείτε στις φωτογραφίες παρακάτω:
(Τα νερά μπήκαν και στο υπόγειο της επιχείρησης)
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