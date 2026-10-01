Ηράκλειο - κακοκαιρία: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις (εικόνες/βίντεο)

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Λάσπες και μεγάλες ζημιές είναι οι εικόνες που αντίκρισε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού στον Προφήτη Ηλία εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Ο ιδιοκτήτης είναι σε απόγνωση ενώ η περίπτωσή του δεν είναι η μοναδική.

Δείτε φωτογραφίες:

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(Λάσπες στο εσωτερικό του σπιτιού)

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(Λάσπες στο εσωτερικό του σπιτιού)

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Δείτε βίντεο από τον Προφήτη Ηλία που έβαλε νερά και τους ιδιοκτήτες να προσπαθούν να προσπαθούν να τα απομακρύνουν.

Επίσης η γέφυρα στου Δρακουλιάρη έκλεισε καθώς συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών και λάσπης.

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(Στιγμιότυπο από την γέφυρα του Δρακουλιάρη)

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Στη Φοινικιά, επιχείρηση έβαλε νερά όπως θα δείτε στις φωτογραφίες παρακάτω:

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(Τα νερά μπήκαν και στο υπόγειο της επιχείρησης)

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