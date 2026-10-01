Κρήτη: Ρεκόρ βροχοπτώσεων στο Τζερμιάδο με 174 χιλιοστά νερού!

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Σημαντικές βροχοπτώσεις σημειώνονται στην Κρήτη το διήμερο Τετάρτης-Πέμπτης (30/09-01/10).

Στον χάρτη που ακολουθεί δίνεται η γεωγραφική κατανομή της βροχής στην Κρήτη από το πρωί της Τετάρτης 30/09 έως το πρωί της Πέμπτης 01/10, όπως κατεγράφησαν από δίκτυο των 65 σταθμών που λειτουργεί το meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο νησί.

Μεγάλα ύψη βροχής έχουν σημειωθεί και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού.

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