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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ρεκόρ βροχοπτώσεων στο Τζερμιάδο με 174 χιλιοστά νερού!

βροχες
clock 09:51 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σημαντικές βροχοπτώσεις σημειώνονται στην Κρήτη το διήμερο Τετάρτης-Πέμπτης (30/09-01/10).

Στον χάρτη που ακολουθεί δίνεται η γεωγραφική κατανομή της βροχής στην Κρήτη από το πρωί της Τετάρτης 30/09 έως το πρωί της Πέμπτης 01/10, όπως κατεγράφησαν από δίκτυο των 65 σταθμών που λειτουργεί το meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο νησί.

Μεγάλα ύψη βροχής έχουν σημειωθεί και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού.

χάρτης βροχή

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