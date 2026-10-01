Ρύθμιση χρεών: Οι ευκαιρίες και οι παγίδες των 120 δόσεων

Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση της αποπληρωμής των χρεών προς την εφορία σε έως και 10 χρόνια ή έως σε 120 μηνιαίες δόσεις προσφέρει παρέμβαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που θα τεθεί σε ισχύ εντός των ημερών και δυνητικά αφορά 1,3 οφειλέτες με χρέη άνω των 90 δισ. ευρώ.

Φυσικά και δεν πρόκειται να ενταχθούν στη ρύθμιση χρέη ύψους 90 δισ. ευρώ, αλλά οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλότερες, πέριξ των 5 - 10 δισ. ευρώ, ενώ σε αντίστοιχα επίπεδα κινούνται και οι προσδοκίες για την αντίστοιχη ρύθμιση των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.

Η ρύθμιση των οφειλών προς την Εφορία αφορά περίπου από 600.000 οφειλέτες που βρίσκονται στο «κόκκινο» και απειλούνται με τη λήψη εισπρακτικών μέτρων, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων και μπλοκάρισμα πλήθους συναλλαγών, καθώς δεν τους χορηγείται φορολογική ενημερότητα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο συνολικός αριθμός των οφειλετών του δημοσίου τον Μάρτιο ανήλθε σε 4.797.755 ΑΦΜ, εκ των οποίων σε 2.300.333 μπορούν να ληφθούν εναντίον τους αναγκαστικά μέτρα. Καθώς έχουν ήδη έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα σε 1.684.592 οφειλέτες, απομένουν για τη λήψη εισπρακτικών μέτρων 615.741 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία.

Ποια χρέη ρυθμίζονται σε 10 χρόνια

Σύμφωνα με το πλαίσιο που διέπει τη ρύθμιση των 120 δόσεων, αφορά τις βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, εφόσον δεν ήταν σε κάποια ρύθμιση κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2026.

Εξαιρούνται ωστόσο όσοι εντάχθηκαν ήδη στις 72 δόσεις, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε εκείνη των 120 δόσεων. Σε σχέση με τη ρύθμιση των 72 δόσεων οι αλλαγές που επέρχονται είναι οι ακόλουθες:

Αυξάνονται σε 120, από 72 που ισχύουν έως σήμερα, οι δόσεις αποπληρωμής των παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.



Στις 120 δόσεις εντάσσονται οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31/12/2024, ενώ η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορούσε μόνο τα χρέη που είχαν βεβαιωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Πάντως δεν καλύπτονται χρέη που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά.



Εντάσσονται μόνο οι οφειλές οι οποίες δεν ήταν σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2026 (ημέρα ανακοίνωσης της ρύθμισης), έναντι έως 20/04/2026, που ίσχυε για τις 72 δόσεις. Αποκλείονται δηλαδή όσοι είχαν κάνει οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση (πάγια κ.λπ.) και ήταν σε ισχύ στις 30 Σεπτεμβρίου. Όμως, οι φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να μεταπηδήσουν στις 120 δόσεις.



Το ελάχιστο ποσό καταβολής είναι τα 30 ευρώ, όπως και στην ισχύουσα ρύθμιση.

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Η αίτηση ένταξης στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως 30/06/2027, ενώ για τις 72 δόσεις η προθεσμία ένταξης έληγε στις 31/12/2026.



Το επιτόκιο της ρύθμισης των 120 δόσεων παραμένει στα ίδια επίπεδα με εκείνο της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων και συγκεκριμένα στο 5,84%.



Οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, θα πρέπει υποχρεωτικά, να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24/48 δόσεων.



Οι τρέχουσες οφειλές που προκύπτουν, θα πρέπει να τακτοποιούνται (να ρυθμίζονται ή να εξοφλούνται).



Εκείνοι που έχασαν παλαιά ρύθμιση και έκαναν νέα ρύθμιση μετά την 30η Σεπτεμβρίου Απριλίου 2026, δεν μπορούν να απενταχθούν από αυτή και να μεταπηδήσουν στις 120 δόσεις.

Για να γίνει δεκτή η αίτηση ένταξης στις 120 δόσεις των «παλαιών» χρεών, θα πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν μέσω της πάγιας ρύθμισης, τυχόν οφειλές, που έχουν βεβαιωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά.



Ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε (5) ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έληξε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, ενώ δεν πρέπει να έχει καταδίκη αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.



Εκτός της ρύθμισης των 120 δόσεων μένουν οι οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων (βάσει αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της ΕΕ), οι οποίες εισπράττονται με άλλη διαδικασία, όπως επίσης και άλλες οφειλές που είναι μεν βεβαιωμένες στην εφορία, αλλά με βάσει άλλες ειδικές διατάξεις δεν επιτρέπεται η ένταξή τους στις 120 δόσεις.



Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Σχετικά με τη διαδικασία ένταξης, προβλέπεται η υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη και η ένταξη οριστικοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Οι επόμενες δόσεις και μέχρι την εξόφληση της οφειλής καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Επίσης:

Κατ’ εξαίρεση, με την υποβολή από τον οφειλέτη αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς, από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής και από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης λαμβάνονται υπόψη και για την κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.



Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής ή κατόπιν συμψηφισμού ή μετά από αναγκαστικά μέτρα, καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.



Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του υπολοίπου της ρυθμισμένης κατά το παρόν οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο, ήτοι με καταβολή από τον οφειλέτη, ή μέσω διοικητικών ή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως το αποδεικτικό ενημερότητας και η κατάσχεση, ή διενέργειας συμψηφισμού, ο οφειλέτης επιβαρύνεται με τον τόκο που αναλογεί στον αριθμό δόσεων που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία υπαγωγής σε αυτή.

Πότε χάνεται

Η ρύθμιση των 120 δόσεων θα χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

Δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.



Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει υπαγάγει σε πάγια ρύθμιση ή δεν έχει τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο το σύνολο των λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών του στη Φορολογική Διοίκηση, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, άλλων οφειλών του, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης των 72 δόσεων.



Δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης των 72 δόσεων, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.



Γλιτώνουν τα αναγκαστικά μέτρα

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση των 72 δόσεων και εφόσον ο οφειλέτης συμμορφώνεται με αυτή, διασφαλίζει τα ακόλουθα ευεργετήματα:

Λαμβάνει αποδεικτικό ενημερότητας.



Αναστέλλεται τυχόν ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί για τα αρρύθμιστα χρέη και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση. Σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης το αξιόποινο εξαλείφεται.



Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά το παρόν και γνωστοποιείται η απόφαση αποδέσμευσης των μελλοντικών απαιτήσεων στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμο, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δημόσιο. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, οι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές τους αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση της ανατροπής στον τρίτο.

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