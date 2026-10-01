EuroLeague: Για την 3η διαδοχική εκτός έδρας νίκη απόψε στην Μπολόνια ο Ολυμπιακός

Αφού πέρασε νικηφόρα τόσο από την Μπασκόνια όσο και από το Κάουνας, ο Ολυμπιακός αναζητά την 3η διαδοχική εκτός έδρας νίκη του στη νέα σεζόν της Euroleague, στην Μπολόνια, απέναντι στη Βίρτους, το βράδυ της Πέμπτης (1/10, 21:30, Novasports Prime), για την 3η αγωνιστική. Η... ενέργεια, λόγω των τριών αγώνων που έχει δώσει ήδη, από το περασμένο Σάββατο (26/9) έως και την Τρίτη (29/9) με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ στο Super Cup και με Ζαλγκίρις στο Κάουνας, αποτελεί το... ζητούμενο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του.

Αυτός ήταν ο λόγος που πέντε παίκτες δεν προπονήθηκαν στην Μπολόνια την Τετάρτη (30/9), δηλαδή οι Zαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Oυόρντ, Εμπάι Εντζάι και Ντόντα Χολ από τους παίκτες που αγωνίστηκαν κόντρα στη Ζαλγκίρις. Στην Αθήνα βρίσκεται ο τραυματίας Νίκολα Μιλουτίνοφ (τενοντίτιδα), ενώ εκτός προπόνησης έμεινε και ο τραυματίας Κόρι Τζόσεφ (μέση). Ο Τζόσεφ θα είναι στη δωδεκάδα απέναντι στην ιταλική ομάδα.

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά για τόσο νωρίς στη σεζόν όσον αφορά στην επίθεση, νικώντας με 106-89 την Μπασκόνια και με 93-91 τη Ζαλγκίρις. Δύο παιχνίδια που έπιασε υψηλό σκορ και μάλιστα μακριά από την έδρα του. Και στα δύο πρώτα παιχνίδια της Euroleague αυτή την αγωνιστική περίοδο, ο Ολυμπιακός είχε διψήφιους πέντε παίκτες! Στην άμυνα, είναι ξεκάθαρο πως χρειάζεται βελτίωση στην μετά-Ουόκαπ εποχή, κάτι που δεν εμπνέει πάντως ανησυχία προς το παρόν.

Η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, Βίρτους Μπολόνια, ξεκίνησε με δύο ήττες τη σεζόν και τώρα θα προσπαθήσει να... σπάσει το ρόδι απέναντι στον Πρωταθλητή Ευρώπης. Στην πρεμιέρα, η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού ηττήθηκε από τη Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη με 78-68. Διψήφιοι σ' εκείνον τον αγώνα ήταν οι Μάρκους Καρ (12π., 4 ασ.) και Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ (10π.). Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Χάκετ, είχε δώσει 4 ριμπάουντ στην ομάδα του, όπως και ο Σουηδός φόργουορντ Μπο Κλίντμαν.

Η Βίρτους έφυγε ηττημένη και από τον ιταλικό «εμφύλιο» στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο (87-85) για την 2η αγωνιστική της Euroleague. To buzzer beater του Ντέβον Χολ στέρησε μια πρώτη νίκη για τη Βίρτους αυτή τη σεζόν στην Ευρώπη. Ο Αλιού Ντιαρά είχε σημειώσει 15 πόντους, ο Ουέντελ Μουρ έδωσε 12 πόντους στην ιταλική ομάδα, ενώ από 10 πέτυχαν οι Καρ και Άλστον.

Σε μία στατιστική σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός υπερέχει σε όλους τους τομείς πλην του παθητικού του και των λαθών. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης σημειώνει 23 περισσότερους πόντους μέσο όρο στην επίθεση από τη Βίρτους στις δύο πρώτες αγωνιστικές, αλλά δέχεται 7,5 περισσότερους πόντους. Η Βίρτους κάνει 4 λιγότερα λάθη από τους «ερυθρόλευκους» μέσο όρο, τομέας όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας πριν τον αγώνα στην Μπολόνια, περιμένει να διορθώσουν οι παίκτες του.

Διαιτητές του αγώνα Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία) και Ντένις Χάτζιτς (Κροατία).

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