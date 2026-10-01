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Σύλληψη γνωστού TikToker στη Θεσσαλονίκη μετά από καταδίωξη

tik tok
clock 09:00 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο tiktoker, «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν», συνελήφθη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση σε βάρος των αστυνομικών, καταγγέλλοντας ότι κατά τη διάρκεια της σύλληψής του έσπασαν με λοστούς τα τζάμια του αυτοκινήτου του.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο ίδιος εμφανίζει το αυτοκίνητό του με σπασμένα τζάμια και υποστηρίζει ότι αστυνομικοί που επέβαιναν σε συμβατικό όχημα τον ακολούθησαν στην οδό Λαγκαδά.

Όπως καταγγέλλει, οι αστυνομικοί δεν είχαν ενεργοποιήσει φάρο ούτε του έκαναν ηχητικό σήμα για να σταματήσει. 

@teomavridiss

♬ πρωτότυπος ήχος - Τεος βασιλιάς Τζουντασιαν

Τι αναφέρει η Αστυνομία για την καταδίωξη

Από την πλευρά της Αστυνομίας, πηγές αναφέρουν ότι η καταδίωξη ξεκίνησε από τα διόδια της Ανάληψης, στο πλαίσιο ελέγχων για τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Ο οδηγός, σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, δεν συμμορφώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη.

Οι αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι το όχημα κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και, στην προσπάθειά του να διαφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Όσον αφορά τις ζημιές στο όχημα, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξιά παράθυρο, καθώς ο οδηγός είχε κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενες καταθέσεις για τις συνθήκες της καταδίωξης και της σύλληψης, ενώ ο TikToker έχει προχωρήσει σε καταγγελία σε βάρος των αστυνομικών.

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