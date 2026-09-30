ΠΕΜ.01 Οκτ 2026 01:07
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ - Μανρέσα 93-78: Ιδανική πρεμιέρα με ηγέτη Όσμαν και «καυτό» Ταϊρί

παοκ
clock 22:51 | 30/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Πατώντας... γκάζι από τα μισά της τρίτης περιόδου και μετά ο ΠΑΟΚ απλοποίησε το «έργο» του και κέρδισε απόψε, στο κατάμεστο PAOK Sports Arena, για την 1η αγωνιστική του EuroCup, τη Μανρέσα, με 93-78.

Σε ένα παιχνίδι το οποίο διεκόπη, για μισή περίπου ώρα, ενάμισι λεπτό πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, εξαιτίας προβλήματος, το οποίο προέκυψε στη μία από τις δύο μπασκέτες του γηπέδου.

Τη διαφορά για τον «Δικέφαλο» στο παρκέ την έκανε η υπεροχή του στη ρακέτα (45 ριμπάουντ, 10 εκ των οποίων επιθετικά, με την αντίπαλό του μα μαζεύει συνολικά 35) και ο Τζέντι Όσμαν (23 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα). Το έργο του Τούρκου στήριξαν άριστα ο Μπριν Ταϊρί (20 πόντοι, 19 από τους οποίους τους έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο, με 4/5 τρίποντα), Νικ Καλάθης (13 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Ξεχώρισαν για τη Μανρέσα οι γνώριμοι από τη θητεία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε Αρη και ΠΑΟΚ , αντίστοιχα, Τζέι Ντι Νότε (16 πόντοι, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τίμι Άλεν ( 15 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 40-41, 58-56, 93-78

ΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 2, Μήτρου-Λονγκ 7 (1), Ταϊρί 20 (4), Όσμαν 23 (1), Αλεξάντερ 7, Ομορούγι, Χάτζινς 9 (1), Φόστερ 8, Περσίδης, Μουρ 2, Καλάθης 13 (1), Μπαζίνας 2.

ΜΑΝΡΕΣΑ (Ντιέγκο Οκάμπο): Άλεν 15 (1), Κολέντα 3, Βίλα 4, Μπόφορ, Μπάσας 10 (2), Τάμπα 7,  Αγκμπό 2, Νότε 16 (2), Ονγκέντα 9, Εναμπουέλε 4,  Βιγιάρ 2, Μίντσεβ 6.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΠΑΟΚ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis