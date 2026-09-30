ΠΑΟΚ - Μανρέσα 93-78: Ιδανική πρεμιέρα με ηγέτη Όσμαν και «καυτό» Ταϊρί

Πατώντας... γκάζι από τα μισά της τρίτης περιόδου και μετά ο ΠΑΟΚ απλοποίησε το «έργο» του και κέρδισε απόψε, στο κατάμεστο PAOK Sports Arena, για την 1η αγωνιστική του EuroCup, τη Μανρέσα, με 93-78.

Σε ένα παιχνίδι το οποίο διεκόπη, για μισή περίπου ώρα, ενάμισι λεπτό πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, εξαιτίας προβλήματος, το οποίο προέκυψε στη μία από τις δύο μπασκέτες του γηπέδου.

Τη διαφορά για τον «Δικέφαλο» στο παρκέ την έκανε η υπεροχή του στη ρακέτα (45 ριμπάουντ, 10 εκ των οποίων επιθετικά, με την αντίπαλό του μα μαζεύει συνολικά 35) και ο Τζέντι Όσμαν (23 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα). Το έργο του Τούρκου στήριξαν άριστα ο Μπριν Ταϊρί (20 πόντοι, 19 από τους οποίους τους έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο, με 4/5 τρίποντα), Νικ Καλάθης (13 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Ξεχώρισαν για τη Μανρέσα οι γνώριμοι από τη θητεία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε Αρη και ΠΑΟΚ , αντίστοιχα, Τζέι Ντι Νότε (16 πόντοι, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τίμι Άλεν ( 15 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 40-41, 58-56, 93-78

ΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 2, Μήτρου-Λονγκ 7 (1), Ταϊρί 20 (4), Όσμαν 23 (1), Αλεξάντερ 7, Ομορούγι, Χάτζινς 9 (1), Φόστερ 8, Περσίδης, Μουρ 2, Καλάθης 13 (1), Μπαζίνας 2.



ΜΑΝΡΕΣΑ (Ντιέγκο Οκάμπο): Άλεν 15 (1), Κολέντα 3, Βίλα 4, Μπόφορ, Μπάσας 10 (2), Τάμπα 7, Αγκμπό 2, Νότε 16 (2), Ονγκέντα 9, Εναμπουέλε 4, Βιγιάρ 2, Μίντσεβ 6.