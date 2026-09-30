Μόδα: Τα 3 χρώματα που παίρνουν τη θέση του μαύρου το φθινόπωρο του 2026

Το μαύρο υποχωρεί από την πρώτη γραμμή της μόδας και τη θέση του παίρνουν πιο πλούσιες και έντονες αποχρώσεις. Για το φθινόπωρο του 2026, το σοκολατί καφέ, το βαθύ δαμασκηνί και το μπλε του κοβαλτίου ξεχωρίζουν στις νέες συλλογές και δίνουν έναν πιο σύγχρονο χαρακτήρα στα καθημερινά σύνολα.

Το σοκολατί καφέ αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές της σεζόν, από πλεκτά και κοστούμια μέχρι πανωφόρια, παπούτσια και αξεσουάρ. Μπορεί να φορεθεί σε total look, αλλά και να συνδυαστεί με κρεμ, γαλάζιο ή κόκκινο για πιο μοντέρνο αποτέλεσμα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το δαμασκηνί, μαζί με τις βαθιές μοβ και μελιτζανί αποχρώσεις. Η τάση δίνει μια πιο ιδιαίτερη και κομψή εναλλακτική στο περσινό μπορντό, ενώ ταιριάζει εύκολα με ουδέτερους τόνους, κρεμ και καφέ.

Για όσες θέλουν περισσότερη ένταση, το μπλε του κοβαλτίου έρχεται να προσθέσει χρώμα στα φθινοπωρινά looks. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως statement κομμάτι, όπως ένα παλτό ή πλεκτό, αλλά και σε αξεσουάρ, δίνοντας μια δυναμική πινελιά ακόμη και σε ένα ουδέτερο σύνολο.

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