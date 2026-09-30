Κρήτη: Τούμπαρε το αυτοκίνητο - Αναζητείται ο οδηγός, συνελήφθησαν οι φίλοι του

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Έναν 19χρονο οδηγό αυτοκινήτου που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στην Παρηγοριά Χανίων αναζητούν οι αστυνομικές αρχές. Το αυτοκίνητο κινούνταν από τον Πλατανιά προς τα Χανιά, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του.

Αρχικά προσέκρουσε σε κουτί της ΔΕΗ και στη συνέχεια σε κολόνα, προκαλώντας διακοπή ρεύματος στην περιοχή.

Το όχημα ανατράπηκε και, αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω στο πεζοδρόμιο.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση, καθώς ο σταθμός βρίσκεται σε μικρή απόσταση και ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

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(Φωτογραφία από ΕΡΤ)

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα, όλοι 19 ετών. Οι δύο συνεπιβάτες παρέμειναν στο σημείο, έδωσαν κατάθεση στους αστυνομικούς και υπέδειξαν στις Αρχές ποιος ήταν ο οδηγός του οχήματος.

Ο 19χρονος οδηγός, που πλέον αναζητείται από την Αστυνομία, αποχώρησε από το σημείο μετά το τροχαίο.

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