Γιουβέντους: Νέα ζημιά 66 εκατ. ευρώ – Στα 250 εκατ. ευρώ η αύξηση κεφαλαίου

Η Γιουβέντους έκλεισε τη χρήση 2025/26 με ενοποιημένες ζημιές ύψους 66 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 474,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026.

Το αποτέλεσμα αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη προσπάθεια του ιταλικού συλλόγου να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική του εικόνα, σε μία περίοδο κατά την οποία η διοίκηση καλείται παράλληλα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της UEFA. Η ζημιά της νέας χρήσης είναι αυξημένη κατά περίπου 7,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 58,1 εκατ. ευρώ που είχε καταγράψει η Γιουβέντους στη χρήση 2024/25, όταν η επιστροφή στο Champions League και η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είχαν ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025/26, η Γιουβέντους παρουσίασε διακυμάνσεις στις βασικές πηγές εσόδων της. Στο πρώτο εξάμηνο της περιόδου είχε καταγράψει έσοδα 260,6 εκατ. ευρώ και ζημιές 2,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 16,9 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης. Παράλληλα, είχε σημειωθεί μείωση του μισθολογικού κόστους, από τα 110 στα 99 εκατ. ευρώ, αλλά και χαμηλότερα έσοδα από τις μεταγραφές, τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τους αγώνες.

Το οικονομικό αποτέλεσμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της συμφωνίας διακανονισμού που έχει συνάψει η Γιουβέντους με την UEFA. Ο σύλλογος τιμωρήθηκε για παραβίαση της Football Earnings Rule, η οποία προβλέπει ανώτατο επιτρεπόμενο συγκεντρωτικό έλλειμμα 60 εκατ. ευρώ στην τριετία που εξετάζεται.

Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια και προβλέπει συνολική πιθανή χρηματική ποινή έως 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6 εκατ. είναι άμεσα απαιτητά και 14 εκατ. υπό όρους, ενώ συνοδεύεται και από περιορισμούς στη δήλωση νέων ποδοσφαιριστών στη List A των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η UEFA έχει θέσει συγκεκριμένους ενδιάμεσους στόχους για την επιστροφή της Γιουβέντους σε οικονομική ισορροπία. Για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026 προβλέπεται ανώτατο έλλειμμα 5 εκατ. ευρώ, ενώ για την επόμενη χρήση ο στόχος είναι ουσιαστικά η επίτευξη ισοσκελισμένου αποτελέσματος, με την πλήρη συμμόρφωση με τη Football Earnings Rule να αποτελεί τον τελικό στόχο για το 2028.

Έτσι, τα 474,7 εκατ. ευρώ έσοδα και οι ζημιές των 66 εκατ. ευρώ συνθέτουν την οικονομική εικόνα της Γιουβέντους για τη χρήση 2025/26, σε μία περίοδο κατά την οποία ο σύλλογος επιχειρεί να συνδυάσει την αγωνιστική του ενίσχυση με την ανάγκη σταδιακής εξυγίανσης των οικονομικών του.

Την ίδια ώρα ο ιταλικός σύλλογος ανακοίνωσε την Τρίτη (29/9) ότι θα ζητήσει από τους μετόχους να εγκρίνουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 250 εκατ. ευρώ (283 εκατ. δολάρια), καθώς προειδοποίησε ότι θα καταγράψει νέες ζημιές κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση, μετά την αποτυχία του να εξασφαλίσει την πρόκριση στο φετινό UEFA Champions League.

Η Γιουβέντους θα ζητήσει από τους μετόχους να εξουσιοδοτήσουν το διοικητικό συμβούλιο να προχωρήσει στην έκδοση νέων μετοχών, σε μία ή περισσότερες δόσεις, έως το τέλος του 2026, όπως ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του. Η Γιουβέντους ανακοίνωσε ότι η Exor, η εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας Ανιέλι (κάτοχος του 65% των μετοχών) και βασικός μέτοχος του συλλόγου, θα στηρίξει την αύξηση κεφαλαίου και θα εισφέρει άμεσα 60 εκατ. ευρώ στην ομάδα της Serie A.

Το κλαμπ γνωστοποίησε επίσης πως «...θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση κατά τα δύο επόμενα χρόνια, την ώρα που οι επενδυτές έχουν εισφέρει περίπου 1 δισ. ευρώ στη Γιουβέντους κατά τα τελευταία επτά χρόνια. Η Γιουβέντους κατέγραψε για τελευταία φορά ετήσια κέρδη κατά την οικονομική χρήση 2016-2017.

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