«Ένοχη» η Μάντσεστερ Σίτι

Η Premier League επιβεβαίωσε ότι η Ανεξάρτητη Επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργανώτριας αρχής του αγγλικού πρωταθλήματος σε διάστημα εννέα σεζόν, καθώς και για την πλειονότητα των κατηγοριών που σχετίζονται με την αποτυχία της να συνεργαστεί με την έρευνα της διοργανώτριας αρχής.

Ο σύλλογος έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά των ευρημάτων της ανεξάρτητης Επιτροπής και έχει προθεσμία έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για να το πράξει.

Η πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Premier League είναι η πλήρης διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφέσεων και της δημοσίευσης των σχετικών αποφάσεων, να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Η ανεξάρτητη Επιτροπή διαπίστωσε ότι, από τη σεζόν 2009/10 έως και τη σεζόν 2017/18:

⦁ Η Μάντσεστερ Σίτι κατήρτισε «εικονικές» συμβάσεις -οι οποίες παρουσίαζαν διαφορετικά την πραγματική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών- με αρκετούς εμπορικούς συνεργάτες της, ενώ παράλληλα βασίστηκε και σε «εικονικές» συμφωνίες με άλλους, με στόχο να διογκώσει τεχνητά τα έσοδα του συλλόγου και να μειώσει τα έξοδά του.



⦁ Ο σύλλογος υπέβαλε ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις και απέκρυψε την πραγματική οικονομική του κατάσταση από τους ελεγκτές του και τις ποδοσφαιρικές ρυθμιστικές αρχές.



⦁ Η Μάντσεστερ Σίτι παραβίασε σε σημαντικό βαθμό τόσο τα όρια δαπανών της Premier League όσο και εκείνα της UEFA.



⦁ Κατά τη διάρκεια της έρευνας της Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε σε πολλαπλές παραβιάσεις των υποχρεώσεών της για συνεργασία και απόλυτη καλή πίστη απέναντι στη διοργανώτρια αρχή. Από τις τέσσερις καταγγελλόμενες παραβιάσεις, οι τρεις έγιναν δεκτές από την Επιτροπή.

Η ανεξάρτητη Επιτροπή έκρινε ότι η Μάντσεστερ Σίτι είχε καταρτίσει «εικονικές» εμπορικές συμφωνίες με αρκετούς από τους χορηγούς της κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι οποίες αποτελούσαν μέρος ενός συγκαλυμμένου συστήματος χρηματοδότησης. Βάσει αυτού, οι συγκεκριμένες εταιρείες υποχρεούνταν να καταβάλουν μόνο ένα μέρος των σχετικών ποσών χορηγίας. Το υπόλοιπο χρηματοδοτούνταν από την Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), η οποία ήταν ιδιοκτήτρια της ομάδας.

Στο πλαίσιο του ίδιου συστήματος, καταρτίστηκαν επιπλέον «εικονικές» συμφωνίες, χρηματοδοτούμενες από την ADUG, προκειμένου ο σύλλογος να εμφανίζει χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα από εκείνα που πραγματικά είχε, καθώς και μία «εικονική» κυκλική συμφωνία με τη Fordham, μία εταιρεία που είχε αγοράσει τα δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης της εικόνας των ποδοσφαιριστών του συλλόγου, η οποία επίσης χρηματοδοτούνταν από την ADUG.

Η Επιτροπή έκρινε ότι σκοπός αυτών των σχημάτων ήταν να διογκωθούν τεχνητά τα έσοδα του συλλόγου και να μειωθούν τα έξοδά του κατά περισσότερες από 900 εκατομμύρια λίρες στη συγκεκριμένη περίοδο, ώστε να εμφανίζεται ότι συμμορφώνεται με τους οικονομικούς κανονισμούς.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, συνέπεια αυτού ήταν ο σύλλογος να υποβάλει ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις και να αποκρύψει την πραγματική κατάσταση των οικονομικών του από τους ελεγκτές του και τις ποδοσφαιρικές ρυθμιστικές αρχές. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «με τη συμπεριφορά του, ο σύλλογος είχε σαφώς την πρόθεση να παρακάμψει τους κανονισμούς της Premier League».

Ως αποτέλεσμα, η Μάντσεστερ Σίτι δεν δήλωσε με ακρίβεια τα έσοδα και τις δαπάνες της για τους σκοπούς των Κανονισμών Κερδοφορίας και Βιωσιμότητας της Premier League και των Κανονισμών Αδειοδότησης Συλλόγων και Financial Fair Play της UEFA.

Η Επιτροπή έκρινε ότι, εάν όλες οι σχετικές συμφωνίες είχαν καταγραφεί με ακρίβεια στους λογαριασμούς του συλλόγου, η Μάντσεστερ Σίτι θα είχε παραβιάσει σε πολύ σημαντικό βαθμό τόσο τα όρια δαπανών της Premier League όσο και εκείνα της UEFA.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τετραετούς έρευνας που διεξήγαγε η Premier League, ο σύλλογος παραβίασε πολλαπλές φορές τις υποχρεώσεις του για συνεργασία και απόλυτη καλή πίστη απέναντι στη Λίγκα. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο σύλλογος «κατέβαλε συντονισμένες προσπάθειες για να σταματήσει και να παρεμποδίσει την έρευνα της Premier League».

Η δήλωση του CEO της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς

«Η βασική απόφαση καθορίζει τα γεγονότα σχετικά με όσα συνέβησαν στη Μάντσεστερ Σίτι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο ο σύλλογος παραβίαζε συστηματικά τους κανονισμούς της Premier League για σχεδόν μία δεκαετία.

«Παράλληλα, δικαιώνει την απόφαση της Premier League να προχωρήσει στην υπόθεση εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι. Παρότι η διαδικασία μέχρι σήμερα ήταν μακρά και δύσκολη, η Λίγκα παρέμεινε αποφασισμένη να διαπιστωθούν ανεξάρτητα τα γεγονότα.

Βασική ευθύνη της Premier League είναι να διασφαλίζει ότι οι Κανονισμοί, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τους ίδιους τους συλλόγους, τηρούνται, προκειμένου να προστατεύεται η ακεραιότητα της διοργάνωσης. Είναι υψίστης σημασίας η Λίγκα να παραμένει ανταγωνιστική και δίκαιη για όλους τους συλλόγους και τους φιλάθλους. Αντιμετωπίζουμε αυτόν τον ρόλο με τη μέγιστη σοβαρότητα.

Αυτή η πειθαρχική υπόθεση και η συγκεκριμένη απόφαση είναι οι σημαντικότερες στην ιστορία της Premier League. Υπάρχουν στοιχεία της υπόθεσης που απομένουν να κριθούν, μεταξύ άλλων, και πολύ σημαντικό, ποια ποινή θα πρέπει να επιβληθεί για αυτές τις παραβάσεις. Τώρα που έχουμε την απόφαση της Επιτροπής, δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε γρήγορα στο υπόλοιπο της διαδικασίας, προκειμένου να υπάρξει βεβαιότητα για τη Λίγκα, τους συλλόγους και τους φιλάθλους μας».

Τα πορίσματα της ανεξάρτητης Επιτροπής περιλαμβάνονται σε μία Βασική Απόφαση (Core Decision), της οποίας έχει δημοσιευθεί μία εκδοχή με διαγραφές. Η απόφαση της Επιτροπής περιλαμβάνει τόσο τη Βασική Απόφαση όσο και μεγάλο αριθμό πρόσθετων παραρτημάτων, τα οποία η Λίγκα δεσμεύεται να δημοσιεύσει μόλις αυτό καταστεί δυνατό.

Η Λίγκα μπορεί να δημοσιεύσει τη Βασική Απόφαση, καθώς η Επιτροπή έκρινε, και ένα Εφετείο επιβεβαίωσε, ότι η απόφαση της Επιτροπής αποτελεί «τελική απόφαση».

Τώρα που οι κατηγορίες αποδείχθηκαν, το ζήτημα της ποινής θα εξεταστεί ξεχωριστά, σε νέα ακρόαση ενώπιον της ανεξάρτητης Επιτροπής. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Premier League, η συγκεκριμένη ακρόαση θα παραμείνει ιδιωτική και εμπιστευτική έως ότου επιτραπεί η δημοσίευση του αποτελέσματός της.

Ο σύλλογος έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά των πορισμάτων της ανεξάρτητης Επιτροπής και έχει περιθώριο έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για να το πράξει.

Πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Premier League είναι η πλήρης διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφέσεων και της δημοσίευσης των σχετικών αποφάσεων, να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Έρευνα της Premier League και διαδικασία Aνεξάρτητης Επιτροπής

Η Premier League ξεκίνησε την έρευνά της για τη Μάντσεστερ Σίτι τον Δεκέμβριο του 2018 και στη συνέχεια υποβλήθηκε καταγγελία βάσει του Άρθρου W των κανονισμών της Λίγκας τον Φεβρουάριο του 2023.

Η ανεξάρτητη Επιτροπή πραγματοποίησε ακρόαση διάρκειας 42 ημερών, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

Εξηγώντας τον χρόνο που χρειάστηκε για να κοινοποιήσει την απόφασή της στα εμπλεκόμενα μέρη, η ανεξάρτητη Επιτροπή ανέφερε:

«Μας πήρε πολύ περισσότερο χρόνο από όσο θα επιθυμούσαμε και πολύ περισσότερο από όσο είχαμε προβλέψει όταν ολοκληρώθηκε η ακρόαση, για να συντάξουμε την Απόφασή μας. Αυτό είναι λυπηρό.

«Ωστόσο, είχαμε την τύχη να διαθέτουμε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία προετοιμαζόταν η Απόφασή μας όχι μόνο όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ακρόαση, αλλά και:

(α) απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, λέξη προς λέξη, των καταθέσεων κάθε μάρτυρα και εμπειρογνώμονα κατά την ακρόαση. Τα πρακτικά αυτά ανέρχονταν σε περίπου 7.000 σελίδες, και

(β) εξαιρετικά λεπτομερείς γραπτές τοποθετήσεις των πλευρών σχετικά με τα στοιχεία και καθένα από τα πολυάριθμα ζητήματα που κληθήκαμε να εξετάσουμε στο πλαίσιο της διαδικασίας. Οι τοποθετήσεις αυτές συμπληρώθηκαν προφορικά από τις πλευρές επί τέσσερις ημέρες στο τέλος της ακρόασης».

Έρευνες της Premier League, Aνεξάρτητες Επιτροπές και Εφετεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Premier League έχει την εξουσία να ερευνά οποιαδήποτε ύποπτη ή καταγγελλόμενη παραβίαση των Κανονισμών της Premier League.

Όταν, μετά την ολοκλήρωση μιας έρευνας ή με άλλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι υπάρχει υποψία ή καταγγελία για παραβίαση Κανονισμού, έχει στη διάθεσή του αρκετές επιλογές. Μία από αυτές είναι να εκδώσει γραπτή καταγγελία και να παραπέμψει την υπόθεση σε Επιτροπή.

Η Λίγκα έχει συγκροτήσει ένα ανεξάρτητο Δικαστικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από σειρά νομικών, οικονομικών και άλλων εμπειρογνωμόνων.

Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου διορίζονται από τον ανεξάρτητο πρόεδρό του. Ο πρόεδρος του Δικαστικού Συμβουλίου είναι επίσης εκείνος που επιλέγει τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που συμμετέχουν στις Επιτροπές, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από την Premier League. Πρόεδρος του Δικαστικού Συμβουλίου κατά την περίοδο υποβολής της καταγγελίας στη συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ο Murray Rosen KC. Ο σημερινός πρόεδρος του Δικαστικού Συμβουλίου είναι ο Sir Gary Hickinbottom.

Όλες οι διαδικασίες που συγκαλούνται βάσει του Άρθρου W των Κανονισμών είναι εμπιστευτικές και διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

Η Επιτροπή που διορίζεται βάσει του Άρθρου W των Κανονισμών διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς τις κυρώσεις που επιθυμεί να επιβάλει. Ο μη εξαντλητικός κατάλογος των κανονισμών περιλαμβάνει πρόστιμα, αφαιρέσεις βαθμών και άλλες αθλητικές κυρώσεις.

Όταν μία Επιτροπή εκδίδει αυτό που χαρακτηρίζεται στους κανονισμούς ως «τελική απόφαση», η συγκεκριμένη απόφαση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Premier League.

Ένα μέρος της διαδικασίας που επιθυμεί να αμφισβητήσει απόφαση της Επιτροπής μπορεί να το πράξει βάσει του Άρθρου W των Κανονισμών της Premier League, καταθέτοντας έφεση η οποία θα εξεταστεί ενώπιον Εφετείου.

Τα Εφετεία διορίζονται επίσης από τον πρόεδρο του Δικαστικού Συμβουλίου και πρέπει να αποτελούνται από τρία μέλη, ένα εκ των οποίων θα πρέπει να έχει ασκήσει δικαστικά καθήκοντα και θα αναλαμβάνει την προεδρία του Εφετείου.

Ένα Εφετείο διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την έφεση και μπορεί να την κάνει δεκτή, να την απορρίψει ή να εκδώσει οποιαδήποτε άλλη απόφαση θεωρεί κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης της απόφασης της Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία, ανατρέξτε στο Άρθρο W του Εγχειριδίου της Premier League.

Εμπιστευτικότητα

Η πειθαρχική διαδικασία μεταξύ της Premier League και του συλλόγου ήταν εμπιστευτική, όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς της Λίγκας.

Οι Κανονισμοί της Premier League προβλέπουν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των τελικών αποφάσεων των Επιτροπών.

Πρόσφατα αποφασίστηκε ότι ορισμένες πτυχές των πορισμάτων της Επιτροπής στη συγκεκριμένη διαδικασία μπορούν να δημοσιοποιηθούν βάσει των Κανονισμών της Λίγκας.

Σε αυτό το στάδιο, η Premier League επιτρέπεται να δημοσιεύσει μόνο μία εκδοχή με διαγραφές της περίληψης των «βασικών πορισμάτων» της Επιτροπής.

Η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί από την Premier League, παραμένει εμπιστευτική.

Όταν η Premier League έχει τη δυνατότητα να το πράξει βάσει των Κανονισμών της Λίγκας, εκτός εάν εμποδίζεται νομικά, θα δημοσιεύσει την πλήρη Απόφαση και οποιεσδήποτε περαιτέρω ενημερώσεις.

Μέχρι τότε, όλες οι πτυχές της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη θα παραμείνουν εμπιστευτικές».