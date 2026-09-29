Βόλει: Η Ελλάδα προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027

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Η Εθνική Ελλάδας Βόλεϊ Ανδρών, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εξασφάλισε την παρουσίαση της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027, που θα διεξαχθεί στην Πολωνία. Η Εθνική ομάδα θα βρεθεί στη σπουδαία διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 21 ολόκληρα χρόνια.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη να βρίσκεται στην 21η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 166.64 βαθμούς, ενώ στην αντίστοιχη της CEV βρίσκεται στην 13η θέση με 167 βαθμούς.

Οι 17 που είχαν ήδη προκριθεί

Η Πολωνία έχει εξασφαλισμένη θέση ως διοργανώτρια και η Ιταλία ως παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025.

Από τα πέντε ηπειρωτικά πρωταθλήματα προκρίθηκαν άλλες 15 ομάδες, τρεις από κάθε ηπειρωτικό πρωτάθλημα:

Ευρώπη (CEV): Γαλλία, Σλοβενία, Φινλανδία

Ασία (AVC): Ιαπωνία, Ιράν, Νότια Κορέα

NORCECA: ΗΠΑ, Καναδάς, Κούβα

Νότια Αμερική (CSV): Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή

Αφρική (CAVB): Τυνησία, Καμερούν, Αλγερία

Με αυτές τις 17 θέσεις κλεισμένες, απέμεναν 15 εισιτήρια για να συμπληρωθεί η 32άδα. Αυτά πήγαν στις υψηλότερα τοποθετημένες επιλέξιμες ομάδες του παγκοσμίου ράνκινγκ που δεν είχαν ήδη προκριθεί.

Η Ελλάδα 8η από τις 15 της παγκόσμιας κατάταξης

Η τελική σειρά των 15 ομάδων που παίρνουν την πρόκριση μέσω της παγκόσμιας κατάταξης είναι:

Βουλγαρία – Νο9 – 274,55 βαθμοί



Γερμανία – Νο10 – 251,75



Ουκρανία – Νο11 – 245,16



Βέλγιο – Νο15 – 234,42



Τουρκία – Νο17 – 227,18



Σερβία – Νο18 – 214,47



Τσεχία – Νο20 – 204,57



ΕΛΛΑΔΑ – Νο21 – 166,64



Ρουμανία – Νο22 – 163,01



Ολλανδία – Νο23 – 160,99



Μεξικό – Νο24 – 159,12



Πουέρτο Ρίκο – Νο26 – 144,53



Δανία – Νο27 – 142,74



Αίγυπτος – Νο28 – 142,43



Εσθονία – Νο31 – 139,70

Η Ελλάδα, επομένως, όχι μόνο βρίσκεται στην 15άδα που παίρνει τα εισιτήρια μέσω του παγκόσμιου ράνκινγκ, αλλά καταλαμβάνει την 8η θέση αυτής της λίστας, με σημαντική απόσταση από τη γραμμή πρόκρισης.