FIFA: Στα δικαστήρια η κόντρα Ινφαντίνο με την UEFA

Ο πόλεμος για τον έλεγχο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έχει εισέλθει σε νέο κεφάλαιο: η FIFA απέστειλε επιστολή σε δικαστήριο της Φλόριντα, κατηγορώντας την UEFA ότι διεξάγει « εκστρατεία παραπληροφόρησης » σε μια προσπάθεια να επηρεάσει τις επόμενες προεδρικές εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027. Είναι η τελευταία κίνηση του Τζιάνι Ινφαντίνο , που θέλει να πάρει εκδίκηση από το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό σύστημα, το οποίο ματαίωσε το σχέδιό του να πουλήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ιδιώτες επενδυτές και αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για την πιθανή επανεκλογή του , παρόλο που ο Ινφαντίνο παραμένει ο μόνος υποψήφιος για τον θρόνο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου , τον οποίο κατέχει ήδη εδώ και μια δεκαετία.

Μετά το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βόρεια Αμερική , η δύναμη του Ινφαντίνο, με την υποστήριξη του φίλου του Ντόναλντ Τραμπ, φαινόταν να έχει φτάσει σε βασιλικό επίπεδο. Στη συνέχεια, ωστόσο, όλα άλλαξαν το καλοκαίρι, όταν ο πρόεδρος της FIFA παρουσίασε σχέδια για τη δημιουργία μιας εταιρείας με την επωνυμία FFE (FIFA Forward Enterprise) που θα χειριζόταν τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ιδέα, στην πράξη, ήταν να πουληθεί ένα μέρος των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ένα ιδιωτικό fund ( την Thrive Capital Management του Joshua Kushner , αδελφό του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ). Ένα έργο πολύ τολμηρό ακόμη και για τον παντοδύναμο Ινφαντίνο, ναυάγησε μέσα σε λίγες μέρες, εν μέσω οργής και αγανάκτησης σε όλο τον κόσμο.

Οι εχθροί του Ινφαντίνο περίμεναν απλώς ένα λάθος βήμα. Πρώτα απ' όλα, οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες και η UEFA, με επικεφαλής τον Αλεξάντερ Τσέφεριν , εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση για να υποβάλουν ποινική μήνυση στην Ελβετία κατά του προέδρου της FIFA: ο Ιταλοελβετός στέλεχος κατηγορείται για οικονομική κακοδιαχείριση που σχετίζεται ειδικά με το σχέδιο πώλησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει καταθέσει αίτημα σε δικαστήριο του Μανχάταν ζητώντας πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο του Ινφαντίνο: πρόσβαση σε καταθέσεις μαρτύρων και έγγραφα που θα μπορούσαν να ενοχοποιήσουν τον Ινφαντίνο.

Εδώ ακριβώς έρχεται η αντίδρασή της η FIFA, η οποία κηρύσσει πόλεμο στην UEFA και την κατηγορεί ότι επιδιώκει να « επηρεάσει » την πορεία των προεδρικών εκλογών. Στην επιστολή της, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ισχυρίστηκε ότι η UEFA είχε δημοσιεύσει «πολυάριθμες ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με τη FIFA και τον Ινφαντίνο. Χωρίς καμία βάση, η UEFA υπονοεί ότι ο Ινφαντίνο επιδίωξε να επωφεληθεί προσωπικά από το έργο FFE». Συμπτωματικά, η FIFA κατέληξε ζητώντας από το αμερικανικό δικαστικό σύστημα να απορρίψει το αίτημα της UEFA, αρνούμενη την πρόσβαση σε έγγραφα που οι εχθροί του Ινφαντίνο πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να ακυρώσουν οριστικά την υποψηφιότητά του. Η μάχη μόλις ξεκίνησε: από τώρα μέχρι τον Μάρτιο, θα είναι μια μάχη χωρίς περιορισμούς .

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