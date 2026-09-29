Ρομποτικό χέρι που περπατά... ζωντανεύει την «Οικογένεια Άνταμς»! (βίντεο)

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Ομάδα Ελβετών επιστημόνων ρομποτικής δημιούργησε ένα ανατριχιαστικό μηχανικό χέρι που μπορεί να κινείται γρήγορα σε διάφορες επιφάνειες, θυμίζοντας το Πράγμα (The Thing) – του βοηθού της «Οικογένειας Άνταμς».

Η ερευνητική ομάδα από το Soft Robotics Lab του ETH Ζυρίχης (Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης) παραδέχτηκε ότι εμπνεύστηκε το «Cyber-Thing» (όπως ονομάζεται) από τον αποκομμένο από σώμα υπηρέτη της Μορτίσια Ανταμς, όπως ανέφερε το περιοδικό Fast Company.

Και όπως ακριβώς το κινηματογραφικό του αντίστοιχο, αυτό το ανθρωπόμορφο μηχανικό μέλος μπορεί να εκτελεί εντυπωσιακά διάφορες κινήσεις ακριβείας, από τη μετακίνηση κύβων μέχρι την πληκτρολόγηση, όπως φαίνεται σε ένα επεξηγηματικό βίντεο.

Αν το ρομποτικό χέρι ανατραπεί, μπορεί ακόμη και να επανέλθει στην όρθια θέση του, σαν ένας γιγάντιος κυβερνητικός κάβουρας-ερημίτης.

Engineers have taught a disembodied robotic hand to walk on its fingers, recover from falls, press keyboard keys, and manipulate objects without an arm. 🎥: softrobotics / YouTube #robots #robotics #technology #technews https://t.co/8boujjC3iI — Digital Trends (@DigitalTrends) September 25, 2026

Ποιο είναι όμως το νόημα ενός αυτοματοποιημένου χεριού, πέρα από το να κάνετε φάρσες στους φίλους σας το Halloween;

Ο μηχανικός ρομποτικής Αμιρχοσέιν Καζεμιπούρ δήλωσε στο FC ότι ο στόχος ήταν η δημιουργία μιας μηχανής με «κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας» εκτός ενός μεγαλύτερου σώματος — και, ενδεχομένως, η παροχή ανεξαρτησίας σε άτομα που δυσκολεύονται να φτάσουν ή να πιάσουν αντικείμενα.

Στη νέα τους μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό arXiv, ο Καζεμιπούρ και οι υπόλοιποι ερευνητές έγραψαν ότι το χέρι «θα μπορούσε να κινηθεί προς ένα χειριστήριο ή αντικείμενο, να αλληλεπιδράσει μαζί του και να επιστρέψει για την ανάκτησή του».

Πρόσθεσαν ότι «η παροχή δυνατότητας αυτόνομης κίνησης στα ρομποτικά χέρια θα μπορούσε να καταστήσει τα μελλοντικά ρομπότ πιο ευέλικτα στους χώρους και τα περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης που έχουν σχεδιαστεί για ανθρώπους».

Οι ερευνητές δεν διευκρίνισαν ποιες ακριβώς εργασίες θα εκτελεί το ρομποτικό χέρι, αν και οι ειδικοί της τεχνολογίας εκτιμούν ότι η συσκευή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση ανθρωποειδών ρομπότ φυσικού μεγέθους, σύμφωνα με το Futurism.

Το «Cyber-Thing» διαθέτει μπαταρία, ενσωματωμένο υπολογιστή και πολλαπλούς αισθητήρες που του επιτρέπουν να αλληλεπιδρά με ένα σύνθετο περιβάλλον.

Αυτό επιτρέπει στο ανατριχιαστικό ρομποτικό χέρι να κινείται σε ποικίλα εδάφη, από γρασίδι μέχρι πέτρα, διατηρώντας σταθερή ταχύτητα.

Ωστόσο, το χέρι έχει ακόμη δρόμο να διανύσει πριν μπορέσει να εκτελέσει νευροχειρουργική επέμβαση ή να παίξει άψογα ένα κοντσέρτο για πιάνο του Ραχμάνινοφ.

Για παράδειγμα, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη — πράγμα που σημαίνει ότι, μετά από μερικές ώρες, το ρομπότ σηκώνει… το χέρι ψηλά.

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