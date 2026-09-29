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Κλειστό την Τετάρτη το Φαράγγι της Σαμαριάς – Νέα ενημέρωση στις 06:30

φαραγγι σαμαριας
clock 18:06 | 29/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Κλειστό για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους θα παραμείνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 το Φαράγγι της Σαμαριάς, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Η απόφαση ελήφθη μετά την επικαιροποιημένη πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία προβλέπει βροχές και καταιγίδες στην περιοχή, με τα αναμενόμενα ύψη βροχής να ξεπερνούν τα όρια που έχουν εγκριθεί για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού από την Αντιπεριφέρεια Χανίων. 

Κλειστές και οι δύο είσοδοι

Η απαγόρευση αφορά ολόκληρο το φαράγγι, καθώς δεν θα επιτρέπεται η είσοδος επισκεπτών ούτε από τον Ξυλόσκαλο ούτε από την Αγία Ρουμέλη.

Η απόφαση λαμβάνεται με βασικό κριτήριο την ασφάλεια των επισκεπτών, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε ένα φαράγγι μπορούν να δημιουργήσουν αυξημένους κινδύνους, ιδιαίτερα σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων. 

Νέα ενημέρωση στις 06:30

Ωστόσο, η απόφαση δεν αποκλείεται να αλλάξει, εφόσον υπάρξει βελτίωση των προγνωστικών δεδομένων.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της κατάστασης, σημειώνοντας ότι σε περίπτωση επικαιροποιημένης πρόγνωσης της ΕΜΥ που θα δείχνει βελτίωση του καιρού, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση στις 06:30 το πρωί της Τετάρτης.

Επομένως, η αυριανή (30/9) λειτουργία του φαραγγιού θα επανεξεταστεί νωρίς το πρωί, με βάση τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα.

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