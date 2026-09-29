Σχολές Γονέων: Από την «αρκετά καλή» γονεϊκότητα στη διαχείριση των οικογενειακών συγκρούσεων

Οι νέες συναντήσεις των Σχολών Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης σε Καπαριανά και Κοκκίνη Χάνι.

Με δύο ακόμη συναντήσεις συνεχίζεται για 3η εβδομάδα ο Β΄ Κύκλος των Σχολών Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης. Οι νέες θεματικές αγγίζουν καίρια ζητήματα της σύγχρονης οικογενειακής πραγματικότητας: την αποδέσμευση από την πίεση του «τέλειου γονιού» και την αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων στο σπίτι. Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, το πρόγραμμα προσφέρει στους γονείς δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία για την ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου.

Ο νέος κύκλος υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου. Την επιστημονική επιμέλεια έχουν το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) και ο Όμιλος Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης «METANUS».

Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, αναφερόμενη στις θεματικές του διημέρου, δήλωσε: «Στην εποχή της υπερπληροφόρησης, οι γονείς συχνά παγιδεύονται στο κυνήγι μιας ουτοπικής τελειότητας, φορτώνοντας τους εαυτούς τους με ενοχές και περιττό άγχος. Τα παιδιά μας όμως δεν έχουν ανάγκη από αλάνθαστους γονείς, αλλά από ανθρώπους παρόντες, που προσφέρουν αυθεντική συναισθηματική σύνδεση και ασφάλεια. Η γονεϊκότητα είναι μια ζωντανή διαδικασία που εμπεριέχει το λάθος. Το ζητούμενο είναι να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τη ρήξη και να χτίζουμε γέφυρες επανασύνδεσης ».

Παράλληλα, η κ. Μαράκη συμπλήρωσε: «Οι συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια είναι αναπόφευκτες και αποτελούν μέρος της καθημερινότητας. Το κλειδί δεν είναι να τις εξαφανίσουμε, αλλά να αλλάξουμε τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουμε. Μετατρέποντας τη

σύγκρουση σε ευκαιρία επικοινωνίας και κατανόησης, διδάσκουμε στα παιδιά μας την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό. Αυτές οι δύο συναντήσεις στοχεύουν ακριβώς στο να ανακουφίσουν τους γονείς από το βάρος των προσδοκιών και να τους εφοδιάσουν με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μετατρέψουν την ένταση του σπιτιού σε ουσιαστική σύνδεση ».

1η Συνάντηση

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026 Ώρα: 18:00

Δημοτικό Σχολείο Καπαριανών (Δήμος Φαιστού)

Εισηγήτρια: Μαρία Μαθιουδάκη (Ψυχολόγος - Ειδικευόμενη Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια)

«Το παιδί μου δεν χρειάζεται έναν τέλειο γονιό» - Η δυναμική της «αρκετά καλής» γονεϊκότητας στην εποχή της υπερπληροφόρησης.

Η συνάντηση εστιάζει στην αποδόμηση του μύθου του «τέλειου γονιού» και στη διαχείριση των γονεϊκών ενοχών που πηγάζουν από τη σύγκριση και τις υψηλές προσδοκίες. Θα συζητηθούν θέματα όπως η αυτοσυμπόνια, η αυτοφροντίδα χωρίς ενοχές, η διαχείριση της απώλειας ψυχραιμίας και η σημασία της επανασύνδεσης μετά από μια ρήξη. Στόχος είναι οι γονείς να αφήσουν πίσω την πίεση και να επικεντρωθούν σε αυτό που πραγματικά χρειάζεται ένα παιδί: παρουσία, σύνδεση και χώρο για ανθρώπινα λάθη.

2η Συνάντηση

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026, Ώρα: 18:00

Δημοτικό Σχολείο Κοκκίνη Χάνι (Δήμος Χερσονήσου)

Ζαφειρούλα Μαρινάκη (Κοινωνική Λειτουργός με μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια)

«Από τη σύγκρουση στη σύνδεση: Διαχείριση συγκρούσεων μέσα στην οικογένεια»

Η δεύτερη συνάντηση πραγματεύεται τις καθημερινές εντάσεις και διαφωνίες που ανακύπτουν στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι γονείς θα γνωρίσουν πρακτικές μεθόδους και εργαλεία για τη διαχείριση των κρίσεων, με σκοπό την αποκλιμάκωση της έντασης χωρίς τη χρήση βίας ή αυταρχισμού. Μέσα από την προσέγγιση της διαμεσολάβησης, η εισήγηση αναδεικνύει πώς οι διαφωνίες μπορούν να γίνουν το όχημα για τη μετάβαση από τη σύγκρουση στην ουσιαστική συναισθηματική σύνδεση και την ενδυνάμωση των οικογενειακών δεσμών.

Δωρεάν Συμμετοχή

Οι συναντήσεις των Σχολών Γονέων είναι δωρεάν και ανοικτές σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/jRkyFgiLtoFXvb8F6

«Δυναμώνουμε την Οικογένεια... Επενδύουμε στο Μέλλον.»

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