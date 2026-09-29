Αγοραστός μετά την παραπομπή σε Ειδικό Δικαστήριο: Πολιτική η δίκη – Η περιφέρεια δεν είχε επιχειρησιακό ρόλο

Την πρώτη αντίδραση μετά τη γνωστοποίηση της παραπομπής του στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών έκανε γνωστή το μεσημέρι της Τρίτης (29/09) ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.

Έξω από το διοικητήριο της περιφέρειας Θεσσαλίας ο Κ. Αγοραστός δήλωσε: «Ο ρόλος της περιφέρειας Θεσσαλίας ήταν υποστηρικτικός είπε μεταξύ άλλων και τόνισε πως «η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε επιχειρησιακό ρόλο ούτε κανένα άλλο ρόλο εκεί, δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα. Αυτή η δίκη είναι πολιτική για μένα και η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί».

Τι είχε υποστηρίξει ο Αγοραστός στον Εφέτη Ανακριτή

O πρώην περιφερειάρχης, κατά την απολογία του στον Εφέτη Ανακριτή, είχε αναφέρει πάνω-κάτω τα ίδια, ότι δηλαδή η περιφέρεια είχε υποστηρικτικό ρόλο στη διαχείριση του σημείου του τραγικού δυστυχήματος. «Δεν έχω καμία σχέση με το μπάζωμα» φέρεται να υποστήριξε στο ανακριτικό γραφείο, μεταβιβάζοντας τις ευθύνες για όσα έγιναν σε άλλους φορείς.

Πώς φτάσαμε στην παραπομπή

Οι ανώτατοι δικαστές αφού μελέτησαν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και αξιολόγησαν το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έκριναν ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (πλημμέλημα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βούλευμα αυτό εκ του νόμου είναι αμετάκλητο και ως εκ τούτου δεν χωρά η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου γεγονός που σημαίνει πρακτικά πως μετά τη δημοσίευση του και την κλήρωση των ανώτατων δικαστών που θα συγκροτήσουν το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 86 του Συντάγματος είναι μονόδρομος ο προσδιορισμός της δίκης.

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