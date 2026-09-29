Συγκινεί ο γιος του Λορέντζο Καριέρε δυόμισι μήνες μετά τον θάνατό του

Ο γιος του Λορέντζο Καριέρε, Ρομπέρτο, επέστρεψε με ένα ακόμα συγκινητικό μήνυμα, θέλοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους τα συναισθήματά του για τον θάνατο του πατέρα του.
Στη νέα του ανάρτηση δημοσίευσε μια φωτογραφία του πατέρα του που "έφυγε" από τη ζωή πριν 2,5 μήνες.
«Εδώ ήσουν εσύ. Εδώ ήμουν εγώ. Εκεί θα ήθελα να είμαστε για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά.
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