Τούρκοι influencers «ψηφίζουν» ελληνικά νησιά -Τι λένε για φαγητό και τιμές

Χιλιάδες Τούρκοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα, επιλέγοντας προορισμούς που βρίσκονται μια ανάσα από τα τουρκικά παράλια. Ανάμεσά τους και δημοφιλείς travel creators της Τουρκίας, με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους.

Ταξιδεύουν από τη Σάμο και τη Χίο μέχρι τη Σύμη, την Κάλυμνο, την Κάρπαθο και τη Φολέγανδρο, καταγράφοντας παραλίες, χωριά, ανθρώπους, γεύσεις και εμπειρίες.

Στα βίντεο και στις αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα, πρωταγωνιστούν τα καταγάλανα νερά, οι ταβέρνες, το φρέσκο ψάρι, η φιλοξενία, αλλά και οι συγκρίσεις τιμών με την Τουρκία. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα λειτουργούν, στην πράξη, ως ψηφιακοί πρεσβευτές των ελληνικών νησιών, παρουσιάζοντας σε ένα μεγάλο τουρκικό κοινό μια Ελλάδα κοντινή, οικεία και φιλόξενη.

Orçun Dalarslan: Ένας πραγματικός λάτρης των ελληνικών νησιών

YouTube – Orçun Dalarslan

Από τους Τούρκους travel bloggers με ιδιαίτερα στενή σχέση με την Ελλάδα είναι ο Orçun Dalarslan, δημιουργός του ταξιδιωτικού Nereye Kaçsak? («Πού να αποδράσουμε;»). Με καταγωγή από τη Σμύρνη και ταξίδια σε περισσότερες από 50 χώρες, έχει συνεργαστεί με ταξιδιωτικά μέσα, μεταξύ των οποίων το National Geographic Traveler, δημιουργώντας παράλληλα πλούσιο περιεχόμενο για την Ελλάδα.

Ο Dalarslan έχει επισκεφθεί Σάμο, Λέσβο, Χίο, Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Πάρο, Ίο, Φολέγανδρο, Κάρπαθο και Χάλκη, αναζητώντας συχνά μικρότερα νησιά, μακριά από τους προορισμούς του μαζικού τουρισμού. Για τη Σάμο έχει γράψει ότι του χάρισε από τις ομορφότερες διακοπές του, ξεχωρίζοντας τους ανθρώπους, τα χωριά και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά της.

Ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό έχει εκφράσει για τη Φολέγανδρο, την οποία συγκαταλέγει στα ομορφότερα μέρη που έχει επισκεφθεί, ενώ δηλώνει ότι αγάπησε την Κάλυμνο περισσότερο απ’ όσο περίμενε. Για την Κάρπαθο υποστηρίζει ότι διαθέτει μερικές από τις ομορφότερες παραλίες του Αιγαίου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι διακοπές εκεί μπορούν να κοστίσουν λιγότερο από αντίστοιχες στην Τουρκία. Στις αναρτήσεις του ξεχωρίζει συχνά τις μεγάλες μερίδες, τα κεράσματα, τη φιλοξενία και την καθαριότητα των ελληνικών παραλιών.

Deniz Pehlivan: «Κυνηγώντας ένα όνειρο» στα ελληνικά νησιά

YouTube – Bir Hayalin Peşinde

Ιδιαίτερη θέση στα ταξίδια του Deniz Pehlivan, δημιουργού του Bir Hayalin Peşinde («Κυνηγώντας ένα όνειρο»), κατέχει η Ελλάδα. Γεννημένος στη Φετιγιέ, απέναντι από τα Δωδεκάνησα, ο Τούρκος travel blogger έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 90 χώρες, μετατρέποντας τις προσωπικές του εμπειρίες σε ταξιδιωτικούς οδηγούς για το κοινό του.

Στην Ελλάδα έχει επισκεφθεί Ρόδο, Σύμη, Κω, Χίο, Θάσο, Μύκονο και Σαντορίνη, αλλά και προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας. Ξεχωρίζει τη Σαντορίνη για το ηλιοβασίλεμα και τον ρομαντικό χαρακτήρα της, τη Μύκονο για τη διασκέδαση και τη Ρόδο για τον συνδυασμό παραλιών και ιστορίας. Για τη Σύμη μιλά με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, με τα πολύχρωμα νεοκλασικά σπίτια του Γιαλού να αποτελούν μία από τις εικόνες που τον εντυπωσίασαν περισσότερο.

Ο Pehlivan αγαπά ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να γνωρίσει τα ελληνικά νησιά: Nα νοικιάσει μηχανάκι, να ανακαλύψει μικρές παραλίες και όρμους, να κολυμπήσει και να δοκιμάσει φαγητό σε παραθαλάσσιες ταβέρνες. Θεωρεί τα κοντινά στην Τουρκία νησιά ιδανικά ακόμη και για ολιγοήμερες αποδράσεις και προτρέπει συχνά τους συμπατριώτες του να τα γνωρίσουν.

Şenay Akkurt – Από τη Σάμο και την Κω μέχρι την Κάλυμνο

YouTube – Şenay Akkurt

Από τις πιο έμπειρες Τουρκάλες δημιουργούς ταξιδιωτικού περιεχομένου είναι η Şenay Akkurt, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και travel creator με πολυετή παρουσία στην τηλεόραση και το διαδίκτυο. Μέσα από την εκπομπή «Hayat Bana Güzel» («Η ζωή είναι όμορφη για μένα») ταξιδεύει στην Τουρκία και το εξωτερικό, αναζητώντας ανθρώπους, γεύσεις και ιστορίες πίσω από κάθε προορισμό.

Τα ελληνικά νησιά αποτελούν σταθερό κομμάτι των ταξιδιών της. Έχει δημιουργήσει υλικό από Σάμο, Κω και Κάλυμνο, παρουσιάζοντάς τα με ιδιαίτερα θετική ματιά στο τουρκικό κοινό. Στη Σάμο περιηγείται στο Πυθαγόρειο και στα χωριά, δοκιμάζει ελληνικές γεύσεις και αναδεικνύει το καταπράσινο τοπίο του νησιού.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει η Κως, την οποία παρουσιάζει ως έναν από τους δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς για τους Τούρκους λόγω και της μικρής απόστασης από το Μπόντρουμ. Αναφέρεται στις παραλίες, στον Ιπποκράτη, στο Ασκληπιείο και στο ηλιοβασίλεμα της Ζιας. Στην Κάλυμνο αναζητά έναν διαφορετικό, περισσότερο αυθεντικό χαρακτήρα του Αιγαίου. Συνολικά, η Akkurt αντιμετωπίζει τα ελληνικά νησιά ως έναν γειτονικό κόσμο με κοινές γεύσεις, ιστορικές διαδρομές και καθημερινές εικόνες που συχνά φαίνονται οικείες στον Τούρκο επισκέπτη.

Emir Şentürk – Από τη Ρόδο και την Κω μέχρι τη Χίο και τη Σάμο

YouTube – Emir Şentürk

Aπό τους Τούρκους travel creators με συχνή παρουσία στην Ελλάδα είναι ο Emir Şentürk, ο οποίος μέσα από το κανάλι του στο YouTube παρουσιάζει ταξίδια, γαστρονομία, εστιατόρια, καφέ, παραλίες και νυχτερινή ζωή. Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό κομμάτι του περιεχομένου του, με επανειλημμένες επισκέψεις τόσο στα νησιά όσο και στην ηπειρωτική χώρα.

Έχει ταξιδέψει σε Ρόδο, Κω, Λέσβο, Μύκονο, Πάτμο, Χίο, Σάμο και Κρήτη, αλλά και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα βίντεό του από την Ελλάδα δεν περιορίζονται στα αξιοθέατα. Ο Şentürk αναζητά κυρίως την καθημερινή εμπειρία του επισκέπτη: πού θα κολυμπήσει, τι θα φάει, πού θα πιει καφέ ή ποτό και πώς είναι η βραδινή ζωή. Στη Χίο, για παράδειγμα, επισκέπτεται παραλίες, ταβέρνες και χώρους διασκέδασης, παρουσιάζοντας ένα νησί με έντονη τοπική ζωή και διαφορετικό χαρακτήρα από τους περισσότερο τουριστικούς ελληνικούς προορισμούς.

Μέσα από τα ταξίδια του παρουσιάζει τελικά στο τουρκικό κοινό μια Ελλάδα που δεν σταματά στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, αλλά απλώνεται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, λίγα μόλις μίλια από τις τουρκικές ακτές.

Gamze Biran Yenigün: Η Ελλάδα μέσα από μια σύγχρονη ταξιδιωτική ματιά

Instagram – Gamze Biran Yenigün

Τα ελληνικά νησιά εμφανίζονται συχνά στις αναρτήσεις της Gamze Biran Yenigün, Τουρκάλας δημιουργού περιεχομένου με σημαντική παρουσία στο Instagram. Με επίκεντρο τα ταξίδια, τη γαστρονομία και το lifestyle, αναζητά κυρίως εμπειρίες που συνδέονται με τη φύση, τις τοπικές γεύσεις και την αυθεντικότητα κάθε προορισμού.

Στην Ελλάδα έχει ταξιδέψει σε Σύρο, Κρήτη, Χίο και Σάμο. Στην Κρήτη ξεχώρισε ιδιαίτερα την Ελούντα, γράφοντας για το απέραντο γαλάζιο, τις παραλίες, το φυσικό τοπίο και το φαγητό. Ανάμεσα στις εμπειρίες που την εντυπωσίασαν ήταν ένα δείπνο κάτω από ελαιόδεντρα, με προϊόντα που έφταναν από βιολογικό αγρόκτημα απευθείας στο τραπέζι. Στην Κριτσά στάθηκε στη διατήρηση των παραδοσιακών γεύσεων και της χειροτεχνίας, αλλά και στον ρόλο των γυναικών της τοπικής κοινωνίας.

Το 2026 ακολούθησαν Χίος και Σάμος, με παραλίες, οικισμούς, τοπικά προϊόντα και γαστρονομικές εμπειρίες να περνούν μέσα από το περιεχόμενό της στο τουρκικό κοινό. Στη Χίο συμμετείχε σε οργανωμένο ταξίδι προβολής του νησιού και δημιούργησε ταξιδιωτικό περιεχόμενο με τίτλο «Chios – Sakız Adası Rehberi», παρουσιάζοντας έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τον Τούρκο επισκέπτη.

Gezginbirchef: Ο «περιπλανώμενος σεφ» στα ελληνικά νησιά

YouTube – Gezginbirchef

Μια διαφορετική, περισσότερο γαστρονομική ματιά στα ελληνικά νησιά προσφέρει ο Halil Şımır, δημιουργός του Gezginbirchef («Ο περιπλανώμενος σεφ»), ενός ταξιδιωτικού project που συνδυάζει προορισμούς και φαγητό. Ως chef, δεν περιορίζεται στις παραλίες και τα αξιοθέατα, αλλά αναζητά τοπικές γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, ταβέρνες και προϊόντα που χαρακτηρίζουν κάθε τόπο.

Στην Ελλάδα έχει ταξιδέψει, μεταξύ άλλων, σε Ρόδο, Κω, Σύμη και Μύκονο, δημιουργώντας αναλυτικούς οδηγούς από τις προσωπικές του εμπειρίες. Ιδιαίτερα ενθουσιασμένος εμφανίζεται με τη Σύμη, όπου ο Γιαλός και τα πολύχρωμα νεοκλασικά σπίτια αποτελούν το εντυπωσιακό σκηνικό της άφιξής του. Μεγάλο μέρος της περιήγησης περνά φυσικά από το τραπέζι. Δοκιμάζει γαρίδα Σύμης, χταπόδι, φρέσκο ψάρι, σαγανάκι, ελληνική σαλάτα, τζατζίκι και ούζο, προβάλλοντας ιδιαίτερα την ελληνική γαστρονομία.

Στη Μύκονο, την οποία έχει επισκεφθεί επανειλημμένα, επιχειρεί παράλληλα να καταρρίψει την εικόνα του απαγορευτικά ακριβού προορισμού. Υποστηρίζει ότι με σωστό προγραμματισμό μπορεί κάποιος να γνωρίσει το νησί οικονομικότερα, επιλέγοντας προσεκτικά διαμονή, εστιατόρια και μετακινήσεις, χωρίς να χάσει τις βασικές εμπειρίες που προσφέρει.

Πίσω από κάθε βίντεο και κάθε ανάρτηση, η εικόνα που τελικά φτάνει σε εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκους είναι σχεδόν ίδια: μια Ελλάδα κοντινή, φιλόξενη και συχνά πιο προσιτή απ’ όσο φαντάζονταν. Και κάπως έτσι, την ώρα που η πολιτική ρητορική υψώνει τείχη στο Αιγαίο, ο τουρισμός εξακολουθεί να χτίζει γέφυρες.

ΠΗΓΗ: travel.gr

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