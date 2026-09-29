Κώστας Τσουκαλάς: Η ΝΔ μόνο λαϊκή παράταξη δεν είναι πια

«Η Νέα Δημοκρατία μόνο λαϊκή παράταξη δεν είναι πια, αν ακούσει κανείς τις δηλώσεις των στελεχών της. Η λύση για τη χώρα δεν είναι ούτε ο ελιτισμός ούτε ο λαϊκισμός», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1.

Με αφορμή τα επικείμενα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μηδενίζει τις παρεμβάσεις όμως λέει ότι «άργησε πάρα πολλές μέρες να προχωρήσει σε αυτές - ενώ άλλες χώρες παίρνουν μέτρα». Αναφερόμενος στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για έναν μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών, που «όμως δεν δίνει αύριο τα πρωί χρήματα, δίνει την επόμενη χρονιά» και «άρα εδώ πρέπει και τα διυλιστήρια να δώσουν καλύτερη τιμή άμεσα, γιατί τώρα έχει ανάγκη η κοινωνία». Επιπλέον σημείωσε ότι πρέπει να εξεταστεί ο μηχανισμός που έκανε η Ιταλία, ώστε όταν έχουμε αύξηση εσόδων από τον ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών, αυτή η αύξηση εσόδων να μπορεί και να μετακυληθεί ως ελάφρυνση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης προσωρινά. «Εμείς προτείνουμε απλές και ρεαλιστικές λύσεις και η κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει σε αυτές. Η ίδια υπονομεύει τον εαυτό της όταν ανακοινώνει ότι θα φέρει μέτρα τη Δευτέρα και ακόμη περιμένουμε», σχολίασε.

Προσέθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και επισήμανε ότι «έχουμε ήδη πει ότι μπορεί να υπάρχει μια έκτακτη ελάφρυνση 300 εκατομμυρίων το επόμενο τετράμηνο, το οποίο να είναι από τον προϋπολογισμό», για να προσθέσει ότι «ταυτόχρονα, αν υπάρξει και ο μηχανισμός που προτείνουμε για τον ΦΠΑ, θα επέλθει μία σημαντική ελάφρυνση». Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λαϊκίζει κάνοντας λόγο για κόστος 4 δισ. ευρώ από την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς «εμείς ουδέποτε μιλήσαμε για κατάργηση».

Σχολίασε ότι οι πιο πολλές χώρες ακολουθούν μία πολιτική πρόληψης και πως «αντίθετα, η κυβέρνηση φέρνει πάντοτε πράγματα την τελευταία στιγμή, τη δωδεκάτη ώρα». «Η κυβέρνηση αντί να αναλώνεται σε μικροπολιτικές τακτικές ας ψάξει να βρει γιατί σύρεται πίσω από τη δική μας ατζέντα -που καλά κάνει καθώς είναι η σωστή- για να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι ζει μέσα σε μια γυάλα και δεν το ενημερώνουν οι υπουργοί του», είπε.

Ερωτηθείς για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει τα μέτρα της κυβέρνησης, ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε ότι θα αξιολογηθούν οι παρεμβάσεις με βάση το περιεχόμενό τους: «περιμένουμε να δούμε τα μέτρα. Αν είναι μέτρα προς την κατεύθυνση που προτείνουμε και είναι εκείνα που μέχρι χθες η κυβέρνηση αρνιόταν να λάβει, εμείς θα τα στηρίξουμε - ακόμη κι αν δεν είναι αρκετά».

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