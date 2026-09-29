«Για μια καρέκλα με κηρομπογιές άρχισε να ωρύεται» – Ξεσπά η οικογένεια της 4χρονης για τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου

Μεγάλη αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Άνω Λιοσίων το περιστατικό που σημειώθηκε στο 1ο Νηπιαγωγείο της περιοχής.

Η δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται η διευθύντρια της σχολικής μονάδας να απευθύνεται με έντονο ύφος σε νήπια, οδήγησε στην παρέμβαση των αρχών, στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) και στη μετακίνηση της εκπαιδευτικού από το σχολείο.

Παράλληλα, η ίδια κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από γονείς και υπέβαλε μήνυση. Μετά τη μήνυση συνελήφθη η μητέρα του κοριτσιού, ενώ αναζητείται ο σύζυγός της.

Το βίντεο με τις φωνές στα νήπια

Όλα ξεκίνησαν όταν η διευθύντρια αντέδρασε έντονα για ζημιές που, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, προκλήθηκαν στον χώρο του νηπιαγωγείου. Στο βίντεο ακούγεται να φωνάζει προς τα παιδιά: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!» και «Τα κάνατε σκ***, ντροπή!».

Όταν περαστικοί παρενέβησαν, διαμαρτυρόμενοι για τη συμπεριφορά της προς τα παιδιά, η εκπαιδευτικός φέρεται να αντέδρασε με τον ίδιο έντονο τρόπο, λέγοντας σε έναν εξ αυτών: «Ό,τι θέλω να κάνω, εσύ τι είσαι εδώ πέρα;».

«Για μια καρέκλα με κηρομπογιές» – Τι υποστηρίζει η οικογένεια

Σύμφωνα με την οικογένεια του 4χρονου κοριτσιού, αφορμή για το επεισόδιο ήταν μια καρέκλα που τα παιδιά έβγαλαν έξω για να παίξουν. Ο θείος της μικρής, Νίκος Καραγιαννόπουλος, περιγράφει όσα συνέβησαν:

«Επειδή τα πιτσιρίκια έβγαλαν έξω μια καρέκλα σχολείου για να κάτσουν να παίξουν και ένα από αυτά τη λέρωσε με κηρομπογιές, ξεκίνησε η διεύθυνση να ωρύεται και να βρίζει. Συγγνώμη κιόλας, να λέει τα παιδιά “σκατόπαιδα”».

Όπως αναφέρει, «περνούσαν οι περαστικοί και της έλεγαν “γιατί φωνάζεις πάνω στα παιδιά;”. Αυτή θα πληρώσει από την τσέπη της; Εγώ, εσύ και ο ένας και ο άλλος θα τα πληρώσουμε».

Ο κ. Καραγιαννόπουλος μεταφέρει επίσης μαρτυρίες για άσκηση σωματικής βίας σε βάρος της ανιψιάς του:

«Πετάχτηκε ένα πιτσιρίκι από το διπλανό σχολείο και είδε τη διευθύντρια να χτυπάει την ανιψιά μου στο χέρι και στο μάγουλο. Της έδωσε μία στο χέρι και μία στο μάγουλο. […] Ενημερώσατε μετά τη μάνα του παιδιού. Ήρθε η μαμά να πάρει το παιδί, δεν της το έδινε. Μετά μπήκε μέσα ο μπαμπάς, έβγαλε το παιδί έξω με το ζόρι».

Αναφερόμενος στη συμπλοκή που ακολούθησε και στις μηνύσεις που υπέβαλε η διευθύντρια, ο θείος του παιδιού δήλωσε:

«Ο μπαμπάς χτύπησε τη νηπιαγωγό; Όχι, ούτε καν! Την χτύπησαν οι γυναίκες του σχολείου, γονείς. Δεν την ακούμπησε κανένας άντρας».

Η μήνυση της διευθύντριας και ο ιατρικός έλεγχος

Μετά το περιστατικό και τη φερόμενη επίθεση που, σύμφωνα με την ίδια, δέχθηκε από γονείς, η διευθύντρια κατέθεσε μήνυση κατά του ζευγαριού. Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα του παιδιού, ενώ αναζητείται ο σύζυγός της. Σε βάρος του πατέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποβλήθηκε μήνυση για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι μετά τον ιατρικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε η διευθύντρια στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», δεν διαπιστώθηκε κάποιο παθολογικό εύρημα.

«Στον Ερυθρό Σταυρό προσήλθε η γυναίκα και υποβλήθηκε σε πλήρη κλινοεργαστηριακό έλεγχο, από τον οποίο δεν προέκυψε κανένα παθολογικό εύρημα και η γυναίκα πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της. Δεν διαπιστώθηκε ούτε κάταγμα στη μύτη», ανέφερε.

Καταγγελίες για ρατσιστική συμπεριφορά

Γονείς μαθητών εκφράζουν την οργή τους για τη μεταχείριση των παιδιών και καταγγέλλουν ότι η στάση της διευθύντριας είχε ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Η Παναγιώτα, μητέρα παιδιού που φοιτά στο ίδιο νηπιαγωγείο, αναφέρει:

«Είδαμε που φωνάζει στα παιδιά. Κακοποίησε το μικρό, χτύπησε το μικρό στα χέρια για μια καρέκλα και για το πού βάζει τα σκουπίδια. Είναι καλό, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό σε ένα μωρό. Αν δεν αντέχει, να μην κάνει αυτή τη δουλειά, να μην πάει ούτε σε άλλο σχολείο».

Η ίδια πρόσθεσε: «Μάλλον έχει το ρατσισμό μέσα της και της βγήκε αμέσως. Είμαι εδώ είκοσι χρόνια, πήγαινα τα δύο παιδιά μου και δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Πρώτη φορά το κάναμε αυτό εδώ».

«Με τους δασκάλους και τη διευθύντρια του μεγάλου σχολείου δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Μας το έλεγαν τα παιδιά μας για το νηπιαγωγείο, αλλά δεν το πιστεύαμε, λέγαμε παιδιά είναι…», ανέφερε ακόμη.

Μεταξύ άλλων, αναμένεται να εξεταστεί και καταγγελία μαθητή γειτονικού σχολείου, σύμφωνα με την οποία η διευθύντρια του νηπιαγωγείου φέρεται να του είπε «φύγε μαύρε».

Παρά την αναστάτωση, γονείς της περιοχής διαχωρίζουν τη διευθύντρια από την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα των Άνω Λιοσίων. Μιλούν θετικά για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων της περιοχής, τονίζοντας ότι έχουν καλή συμπεριφορά, στηρίζουν τη σχολική κοινότητα και βοηθούν τα παιδιά.

Μαρτυρίες μαθητών

Αυτόπτες μάρτυρες στο επεισόδιο ήταν και μαθητές από το γειτονικό γυμνάσιο. Ένας από αυτούς περιγράφει τη δική του παρέμβαση:

«Περνούσα εγώ από εδώ και βλέπω τη διευθύντρια να χτυπάει το παιδάκι, το 4 χρονών που είναι. Της φωνάζω: “Γιατί κάνετε αυτό το πράγμα πάνω σε ένα παιδάκι; Μιλάμε για παιδί που παίζει στην κούνια”».

Αμέσως μετά, όπως λέει, «έρχεται σε εμένα, με βγάζει βίντεο και φωτογραφία και μου λέει: “Τώρα έρχεται η αστυνομία για να σε μαζέψει”. Της λέω: “Κάντε ό,τι νομίζετε”».

«Μετά φωνάζω ξανά και μου λέει: “Η μάνα σου τώρα θα πληρώσει πέντε χιλιάρικα για το σχολείο που μου έχουν χαλάσει;”. Της απαντώ: “Ούτε της μάνας μου είναι το σχολείο, ούτε δικό σας, είναι του δήμου το σχολείο”».

Ένας άλλος μαθητής συμπλήρωσε: «Φώναζε πάνω στα παιδιά χωρίς λόγο, όλες τις εβδομάδες. Δεν είναι πρώτη φορά αυτό, είναι η δεύτερη».

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τη διερεύνηση των συνθηκών του επεισοδίου, ενώ οι διοικητικές διαδικασίες σε βάρος της εκπαιδευτικού βρίσκονται σε εξέλιξη.

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