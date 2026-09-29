"Δεκαοχτώ Ενάτου": Η θεατρική παράσταση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής ταξιδεύει στο Λασίθι

Την ιστορική δίκη της Χρυσής Αυγής και τη στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα φέρνει στο προσκήνιο η θεατρική παράσταση «Δεκαοχτώ Ενάτου», η οποία ξεκινά το ταξίδι της στο Λασίθι με πρωτοβουλία των τοπικών αγωνιστικών σωματείων.

Στο κάλεσμά της, η ΚΝΕ απευθύνει ανοιχτό προσκλητήριο στη νεολαία και τους εργαζόμενους του νομού να δώσουν δυναμικό «παρών» στις τρεις προγραμματισμένες παραστάσεις σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στον φασισμό.

Η ανακοίνωση:

Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε την πρωτοβουλία των αγωνιστικών σωματείων του νομού μας να παρουσιάσουν σε Άγιο Νικόλαο (Παρασκευή 2/10) , Ιεράπετρα (Σάββατο 3/10) και Σητεία (Δευτέρα 5/10) την πιο επίκαιρη από ποτέ Θεατρική παράσταση «Δεκαοχτώ Ενάτου». Καλούμε τους Μαθητές και τις Μαθήτριες, τους Φοιτητές και Φοιτήτριες καθώς και τους Νέους Εργαζόμενους του Νομού μας, να δώσουμε δυναμικό παρών! Να παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα την αποκάλυψη της εγκληματικής δράση της Χρυσής Αυγής, εστιάζοντας στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και στη δίκη της ναζιστικής οργάνωσης. Για να δυναμώσουμε τον αγώνα απέναντι στο τέρας του φασισμού και το σύστημα που τον γεννά!





Εχθρός μας δεν είναι οι γειτονικοί λαοί αλλά το ίδιο το σύστημα, ο καπιταλισμός που γεννά πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά! Για αυτό όσο κι αν αυτό το απάνθρωπο σύστημα θέλει να μας μετατρέψει σε κτήνη εμείς θα επιμένουμε να είμαστε άνθρωποι!

Αυτό απέδειξαν με τη συγκινητική τους πρωτοβουλία 10δες νέα παιδιά από την Ιεράπετρα τις προηγούμενες μέρες με τη συγκινητική τους κίνηση να στήσουν συμβολικά μερικές σκηνές στους 36 πρόσφυγες που βρίσκονταν εγκαταλελειμμένοι στην παραλιακή πλατεία, μεταξύ των οποίων 6 γυναίκες και 1 έγκυος!

Είναι τεράστιές οι ευθύνες κυβέρνησης, περιφερειακής και δημοτικής αρχής Ιεράπετρας που σφυρίζουν αδιάφορα στις συνέπειες της εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την αντιμεταναστευτική πολιτική των ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ. Τσιμουδιά δε βγάζουν ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα και άλλοι συστημικοί, αφού συμφωνούν και οι κυβερνήσεις τους προετοίμασαν το έδαφος που σήμερα η ΝΔ βαδίζει. Οι συνθήκες εγκατάλειψης και αντιμετώπισης της ανθρώπινης ζωής με 2 μέτρα και 2 σταθμά είναι που εκκολάπτουν το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τελικά το αυγό του φιδιού!





Δεν τους ενοχλούν όλοι οι μετανάστες. ∆εν ενοχλεί ο επενδυτής µε την golden visa ούτε τα “εξειδικευμένα ταλέντα”, δεν ενοχλεί ο εργαζόμενος όταν οι καπιταλιστές χρειάζονται τα φθηνά εργατικά του χέρια. Τελικά, το ποιος “χωράει” και ποιος “περισσεύει” δεν το καθορίζει ούτε η καταγωγή ούτε ο αριθμός των ανθρώπων. Το καθορίζουν τα γεωπολιτικά παζάρια, το αν και πώς οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιηθούν για τα κέρδη των λίγων.

Το σύστημα μας θέλει χωρισμένους στην καταγωγή, για να µας έχει ενωμένους στην εκμετάλλευση! Εκεί βρίσκεται και η πραγματική διαχωριστική γραμμή. Όχι ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους, αλλά ανάμεσα σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο και σε αυτούς που τον καρπώνονται.



Για αυτό το λόγο το σύστημα χύνει το δηλητήριο του αντικομμουνισμού, διαδίδει την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, που είναι επίσημη ιδεολογία και της σάπιας ΕΕ. Τώρα αμολάει ξανά τα μαντρόσκυλά του, τις γνωστές φασιστικές δυνάμεις, που τις έχει του χεριού του και τις αξιοποιεί με όποιον τρόπο θέλει.





Τέτοιο πολυεργαλείο είναι για το σύστημα τα φασιστοειδή. Σαν τον εγκληματία που αποφυλακίστηκε πρόσφατα, αφού εξέτισε μόνο τη μισή του ποινή για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης που σκότωσε τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν, που επιτέθηκε δολοφονικά στους κομμουνιστές συνδικαλιστές στο Πέραμα.





Οι φασίστες είναι παιδιά του καπιταλισμού και του αστικού κράτους. Είναι “χρήσιμοι” για να χτυπάνε τον λαό και τους αγώνες του. Όποτε τους χρειάστηκε το σύστημα, οι φασίστες ήταν πάντα εκεί: Συνεργάτες των ναζί στην κατοχή, βασανιστές στη χούντα, τσιράκια των αφεντικών, εχθροί κάθε διεκδίκησης του λαού και της νεολαίας. Όσο μεγαλώνουν οι δυσκολίες του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, τόσο εκείνο θα αξιοποιεί τους φασίστες ενάντια στον λαό και τη νεολαία, μαζί με την κρατική καταστολή και τη χειραγώγηση.

Μόνο η πάλη του λαού και της νεολαίας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης μπορεί να εξασφαλίσει την πραγματική καταδίκη και απομόνωση των φασιστών. Ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με δικαστικές αποφάσεις. Αντιμετωπίζεται καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς, τους χώρους εκπαίδευσης και τις γειτονιές. Τσακίζεται όταν δυναμώνει η οργάνωση στα σωματεία, στους Φοιτητικούς Συλλόγους, στα Μαθητικά Συμβούλια και η πάλη για τα δικαιώματά μας. Βρίσκει τείχος όταν η νεολαία γνωρίζει την ιστορία και δεν αφήνει χώρο στη λήθη, το ψέμα, τη διαστρέβλωση και το ρατσιστικό δηλητήριο.





Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ, όλοι όσοι αηδιάζουμε με τους φασίστες και τις σάπιες ιδέες τους, γινόμαστε μια γροθιά σε κάθε σχολείο, σχολή και γειτονιά για να τρώνε πόρτα οι φασίστες ξανά και ξανά!

# Με γνώση, τόλμη, δύναμη και συλλογικότητα σπάμε τον τσαμπουκά των φασιστών παντού. Εκφράζουμε με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη μας στα θύματα των πολέμων, σε πρόσφυγες και μετανάστες.

# Ο αγώνας για να ηττηθεί οριστικά ο φασισμός δεν τελειώνει όσο δεν ανατρέπεται ο καπιταλισμός, το σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει. Στον δρόμο για να κατακτήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας, στη μόρφωση, τη δουλειά, τη ζωή, συγκρουόμαστε με το σάπιο σύστημα και τους μπράβους του.

Για αυτό δίνουμε ραντεβού στις πόλεις μας στην θεατρική παράσταση «Δεκαοχτώ Ενάτου» !

Το φίδι ζωντανεύει, μα τον νου…Είμαστε πολλοί & παντού! Έλα μαζί μας!

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