Καιρός: Νέα επιδείνωση προ των πυλών - Πόσα χιλιοστά νερού αναμένονται στην Κρήτη (χάρτες)

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας με βροχές, καταιγίδες και ανέμους, με την Κρήτη να επηρεάζεται προς το τέλος της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει από σήμερα (29/9) σε κάποιες περιοχές, ωστόσο η Κρήτη θα αρχίσει να επηρεάζεται από την Πέμπτη (1/10).

Αναλυτικά η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026

Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ισχυροί, κυρίως στα πελάγη. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 6 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 109 km/h. Στο Ιόνιο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 5 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 78 km/h. Η βασική εκτίμηση (ICON) δίνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ήπειρο, κοντά στους 27°C. Σε άλλες περιοχές: στην Δυτική Ελλάδα γύρω στους 26°C και στην περιοχή Ιόνια Νησιά γύρω στους 26°C.

Υετός: Η πιο έντονη ζώνη βροχοπτώσεων στη χώρα τοποθετείται στην Κρήτη, με τοπικά ύψη κοντά στα 85 mm. Η βροχή κορυφώνεται στο τρίωρο 00–03, με ποσό περίπου 14 mm.

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Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026

Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους πολύ ισχυροί, κυρίως στα πελάγη. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 118 km/h. Στο Ιόνιο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 4 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 62 km/h. Η βασική εκτίμηση (ICON) δίνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ήπειρο, κοντά στους 27°C. Σε άλλες περιοχές: στην Δυτική Ελλάδα γύρω στους 26°C και στην περιοχή Νότιο Αιγαίο γύρω στους 25°C.

Υετός: Ισχυρότερο υετικό σήμα εμφανίζεται στην Κρήτη, όπου τα τοπικά ύψη βροχής φτάνουν περίπου τα 66 mm. Το εντονότερο τρίωρο διακρίνεται στο διάστημα 21–00, με περίπου 17 mm.

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Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026

Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ισχυροί, κυρίως στα πελάγη. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 6 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 113 km/h. Στο Ιόνιο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 5 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 67 km/h. Η βασική εκτίμηση (ICON) δίνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Δυτική Ελλάδα, κοντά στους 26°C. Σε άλλες περιοχές: στην Ήπειρο γύρω στους 26°C και στην περιοχή Ιόνια Νησιά γύρω στους 26°C.

Υετός: Οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής στην Ελλάδα εντοπίζονται στην Κρήτη, με τοπικές τιμές έως περίπου 119 mm. Η μεγαλύτερη τρίωρη συνεισφορά εμφανίζεται στο διάστημα 03–06, με περίπου 21 mm.

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