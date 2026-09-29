Ηράκλειο: "Ο νταής της γειτονιάς" και η απάντηση του Διοικητή της Τροχαίας

Στην επίσημη διαδικασία των ενστάσεων παραπέμπει η Τροχαία Ηρακλείου τους πολίτες που αμφισβητούν τη νομιμότητα των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι ο συγκεκριμένος χώρος θεωρείται χώρος δημόσιας κυκλοφορίας πεζών.

Η απάντηση δόθηκε από τον Διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου, Αστυνόμο Α΄ Στέλιο Καρακούδη, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε δημόσια καταγγελία πολίτη για βεβαίωση παραβάσεων από ένστολη της Τροχαίας σε σημείο που ο ίδιος χαρακτηρίζει ιδιωτικό χώρο.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η βεβαίωση των παραβάσεων αφορούσε στάθμευση δικύκλου στον χώρο της πλατείας Αγίας Αικατερίνης. Όπως διευκρινίζεται, πρόκειται για χώρο ανοικτό και προσβάσιμο στο κοινό, στον οποίο μπορεί να εισέρχεται και να κινείται ελεύθερα οποιοσδήποτε πολίτης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια, να υπάρχει έλεγχος εισόδου ή οποιοσδήποτε άλλος περιορισμός.

Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, η Τροχαία υποστηρίζει ότι στον συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιείται δημόσια κυκλοφορία πεζών, κατά την έννοια του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και ως εκ τούτου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Τροχαία Ηρακλείου:

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 5209/2025 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας», ο ΚΟΚ εφαρμόζεται σε οδούς και σε χώρους που χρησιμοποιούνται για τη δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ίδιου νόμου, ως «δημόσια κυκλοφορία» ορίζεται: «Η αόριστη και απροσδιόριστη εκ των προτέρων κυκλοφορία σε δημόσιες ή ιδιωτικές οδούς ή χώρους πεζών, οχημάτων ή ζώων».

Συνεπώς, για την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν είναι καθοριστικό αποκλειστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός χώρου. Κρίσιμο στοιχείο είναι η πραγματική χρήση και λειτουργία του και, ειδικότερα, αν σε αυτόν κυκλοφορεί αόριστος και απροσδιόριστος εκ των προτέρων αριθμός προσώπων. Η ερμηνεία αυτή επιβεβαιώνεται ρητά και από το υπ’ αριθ. Δ30/Δ9/209577 από 03-07-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Σχετικά με τη βεβαίωση παράβασης του ΚΟΚ σε ιδιωτικό χώρο». Στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται ότι το χαρακτηριστικό μιας οδού ή ενός χώρου ως χώρου δημόσιας κυκλοφορίας δεν αναιρείται επειδή η χρήση του περιορίζεται ως προς τους κινούμενους σε αυτόν, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στα πεζοδρόμια και στους πεζοδρόμους.

Διευκρινίζεται μάλιστα ρητά ότι: «Η απαγόρευση κυκλοφορίας σε οχήματα δεν αναιρεί την έννοια της δημόσιας κυκλοφορίας, εφόσον η τελευταία επιτρέπεται σε πεζούς». Κατά συνέπεια, ακόμη και αν ένας χώρος ανήκει κατά κυριότητα σε ιδιώτη ή σε άλλο νομικό πρόσωπο, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας εφαρμόζεται όταν ο χώρος είναι ανοικτός και χρησιμοποιείται για τη δημόσια κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Αντίθετα, ο ΚΟΚ δεν εφαρμόζεται σε χώρους που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες του ιδιοκτήτη και στους οποίους εισέρχονται μόνο συγκεκριμένα πρόσωπα κατόπιν άδειας ή ελέγχου του.

Ως προς τη συγκεκριμένη παράβαση, το άρθρο 38 παρ. 2 περ. ε΄ του Ν. 5209/2025 προβλέπει ρητά ότι: «Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς καθώς και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση». Η διάταξη καταλαμβάνει όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των μοτοποδηλάτων και των μοτοσικλετών. Επομένως, η στάθμευση δικύκλου εντός της πλατείας Αγίας Αικατερίνης, σε σημείο στο οποίο δεν έχει επιτραπεί η στάθμευση με ειδική σήμανση, αποτελεί παράβαση του άρθρου 38 παρ. 2 περ. ε΄ του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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