Στο "κόκκινο" το Ηράκλειο για τη δομή στους Αθανάτους: Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Πλεύρη

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων των Αθανάτων και των γύρω περιοχών στο Ηράκλειο, με φόντο τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών.



Με την απόφαση της κυβέρνησης να θεωρείται ειλημμένη και τη χρηματοδότηση για το έργο ήδη εξασφαλισμένη από τον αρμόδιο Υπουργό, Θάνο Πλεύρη, ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για τους τοπικούς φορείς.

Η αυστηρή προθεσμία λήγει αυτή την Παρασκευή, ημερομηνία κατά την οποία ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να παρουσιάσουν μια κοστολογημένη και άμεσα υλοποιήσιμη εναλλακτική λύση, αν θέλουν να αποτρέψουν την εγκατάσταση της δομής στους Αθανάτους.

Το τελεσίγραφο του Υπουργείου και το «κλειδί» της χρηματοδότησης



Από την πλευρά του, το Υπουργείο Μετανάστευσης ξεκαθαρίζει ότι η Κρήτη, και ειδικότερα το Ηράκλειο το οποίο σηκώνει το 42% των μεταναστευτικών ροών του νησιού, δεν μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται σε πρόχειρες λύσεις φιλοξενίας στους χώρους του λιμανιού. Ο κ. Πλεύρης έχει διαμηνύσει πως η χρηματοδότηση για τη διαμόρφωση των πρώην αποθηκών Σκουλούδη στους Αθανάτους είναι πλήρως εξασφαλισμένη.





Το κυβερνητικό επιτελείο ξεκαθαρίζει πως το «όχι σε όλα» δεν αποτελεί επιλογή. Αν μέχρι την Παρασκευή δεν κατατεθεί στο τραπέζι μια ρεαλιστική αντιπρόταση για εναλλακτικό οικόπεδο ή κτίριο που πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής για τη φιλοξενία έως και 400 ατόμων, τα τεχνικά συνεργεία θα συνεχίσουν τη δουλειά για την διαμόρφωση του χώρου στους Αθανάτους χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Στα κάγκελα οι κάτοικοι - Αποκλεισμοί δρόμων και δυναμικές κινητοποιήσεις





Την ίδια ώρα, το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εκρηκτικό. Οι κάτοικοι, οργανωμένοι σε επιτροπές αγώνα, δηλώνουν αποφασισμένοι να εμποδίσουν με κάθε μέσο την υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση της περιοχής τους.



Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, με συμβολικούς αποκλεισμούς της επαρχιακής οδού Ηρακλείου-Μοιρών, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο και στέλνοντας σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. «Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η περιοχή μας μια μόνιμη αποθήκη ψυχών», αναφέρουν εκπρόσωποι των κατοίκων, προειδοποιώντας για δυναμικότερη κλιμάκωση των μέτρων από το Σάββατο, εφόσον δεν υπάρξει υπαναχώρηση.





Ώρα αποφάσεων για Δήμο και Περιφέρεια



"Η μπάλα βρίσκεται πλέον ξεκάθαρα στο γήπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης". Οι τεχνικές υπηρεσίες αναζητούν εναγωνίως έναν χώρο που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός από το Υπουργείο, αλλά και που δεν θα προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων σε άλλη τοπική κοινότητα.

Η Παρασκευή αποτελεί το ορόσημο που θα κρίνει αν το θέμα αυτό θα οδηγήσει σε μια βίαιη ρήξη μεταξύ πολιτών και κεντρικής διοίκησης ή αν θα βρεθεί η «χρυσή τομή» της τελευταίας στιγμής. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και τα περιθώρια ελιγμών έχουν στενέψει ασφυκτικά.

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