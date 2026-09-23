Ανυποχώρητοι οι κάτοικοι στους Αθανάτους: Καθημερινοί αποκλεισμοί της Ε.Ο. για τη δομή μεταναστών

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Σε πλήρη αναβρασμό βρίσκονται οι κάτοικοι και οι φορείς στους Αθανάτους και τις γύρω περιοχές του Ηρακλείου.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η χθεσινή τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα ως προς την εξεύρεση εναλλακτικής πρότασης.

Μετά την άκαρπη συνεδρίαση, οι κάτοικοι προχωρήσουν εκ νέου τώρα, στις 6, σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου–Μοιρών, στο ύψος του 10ου χιλιομέτρου, ζητώντας να σταματήσει η δρομολόγηση του σχεδιασμού που προωθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη.

Οι διαμαρτυρόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν αν δεν υπάρξει επίσημη και οριστική ανάκληση των σχεδιασμών για τη δημιουργία της δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη.

Επαναλαμβάνουν σε όλους τους τόνους ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι παντελώς ακατάλληλο, ενώ καταγγέλλουν ότι η δημιουργία μιας τέτοιας δομής δίπλα σε οικιστικές ζώνες θα υποβαθμίσει ανεπανόρθωτα την περιοχή.

Η συντονιστική Επιτροπή κάνει λόγο για καθημερινές ειρηνικές κινητοποιήσεις και συμβολικούς αποκλεισμούς της Ε.Ο Ηρακλείου – Μοιρών καλώντας τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης να αναλάβουν πρωτοβουλία και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να εξετάσει πραγματικά τις εναλλακτικές.

Η τελευταία ανακοίνωση που εκδόθηκε έχει ως εξής:

Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΕΛΕΙΩΣΕ – Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ

Η χθεσινή τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης, που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου με τη συμμετοχή των Δημάρχων της Κρήτης, πραγματοποιήθηκε με έναν συγκεκριμένο σκοπό: την αναζήτηση πραγματικής εναλλακτικής λύσης για τη δημιουργία της δομής.

Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, λύση δεν προέκυψε.

Και η υπομονή των κατοίκων έχει πλέον εξαντληθεί.

Εδώ και μήνες μια ολόκληρη τοπική κοινωνία διαμαρτύρεται, καταθέτει προτάσεις, συγκεντρώνει χιλιάδες υπογραφές και ζητά το αυτονόητο: να μην επιλεγούν οι αποθήκες Σκουλούδη και να αναζητηθεί κατάλληλος χώρος.

Αντί γι' αυτό, παρακολουθούμε διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων χωρίς αποτέλεσμα.

Κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, μέχρι πότε;

Οι πολίτες σάς εξέλεξαν για να παίρνετε αποφάσεις και να αναλαμβάνετε ευθύνη, όχι για να μεταφέρετε ο ένας στον άλλον την ευθύνη της λύσης.

Η κοινωνία δεν ζητά πλέον άλλες γενικόλογες διαβεβαιώσεις.

Ζητά πράξεις.

Υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση από το Υπουργείο για αναζήτηση εναλλακτικής λύσης.

Υπάρχουν προτάσεις από τους κατοίκους.

Υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις που μπορούν να εξεταστούν.

Υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες που μπορούν να ελέγξουν και να αξιολογήσουν χώρους.

Τι ακριβώς περιμένουμε;

Δεν θα δεχθούμε να οδηγηθεί η υπόθεση στον Σκουλούδη επειδή κανείς δεν θέλει να αναλάβει το πολιτικό κόστος της αναζήτησης άλλης λύσης.

Αυτό δεν είναι λύση.

Είναι μεταφορά του προβλήματος στην τοπική κοινωνία.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Εφόσον επιμένετε στην επιλογή του Σκουλούδη, οφείλετε να ακούσετε την κοινωνία και να εξετάσετε σοβαρά τις εναλλακτικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί.

Οι 10.000 υπογραφές δεν είναι αριθμός.

Είναι 10.000 πολίτες που ζητούν να ακουστούν.

Και δεν είναι μόνο οι κάτοικοι.

Είναι επαγγελματικοί φορείς, επιχειρηματίες, άνθρωποι του τουρισμού, κοινωνικοί και θεσμικοί φορείς που έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους.

Δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση. Ζητάμε να εξεταστεί μια λύση που δεν θα επιβαρύνει τη συγκεκριμένη περιοχή.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΛΕΟΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ

Η τοπική κοινωνία αποφάσισε να προχωρήσει σε καθημερινές ειρηνικές κινητοποιήσεις και συμβολικούς αποκλεισμούς του δρόμου, προκειμένου να γίνει απολύτως σαφές ότι το ζήτημα δεν έχει τελειώσει.

Δεν το επιδιώκουμε.

Μας το επιβάλλει η αδράνεια.

Όσο οι θεσμοί δεν δίνουν λύση, η κοινωνική πίεση θα αυξάνεται.

Και ας μην κάνει κανείς το λάθος να θεωρήσει ότι ο θυμός των κατοίκων θα εξαφανιστεί με τον χρόνο.

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ.

Ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία.

Το Υπουργείο πρέπει να εξετάσει πραγματικά τις εναλλακτικές.

Και όλοι μαζί πρέπει να εργαστούν για μια λύση πριν δημιουργηθεί τετελεσμένο στις αποθήκες Σκουλούδη.

Εμείς θα συνεχίσουμε.

Με αποφασιστικότητα.



Με ενότητα.



Με θεσμικές και νόμιμες κινητοποιήσεις.

Γιατί ο αγώνας των κατοίκων δεν είναι αγώνας εναντίον κανενός.

Είναι αγώνας για τον τόπο μας.

Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΕΛΕΙΩΣΕ.



Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ.

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