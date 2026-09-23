Φτιάξε λάδι για φυσική μείωση των πανάδων

Μετά το καλοκαίρι, η αυξημένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει πανάδες και δυσχρωμίες. Στόχος μας δεν είναι να «σβήσουμε» τη μελανίνη, αλλά να βοηθήσουμε την επιδερμίδα να την εξισορροπήσει και να επανακτήσει τη φωτεινότητα και τον ομοιόμορφο τόνο της.

Η γλυκόριζα (Glycyrrhiza glabra) περιέχει δύο πολύτιμα ενεργά συστατικά: τη glabridin, που συμβάλλει στην αναστολή της τυροσινάσης, βασικού ενζύμου για την παραγωγή μελανίνης, και τη liquiritin, που βοηθά στη διασπορά της ήδη σχηματισμένης μελανίνης και στη βελτίωση της όψης των δυσχρωμιών.







Πώς να φτιάξεις λάδι για να μειώσεις φυσικά τις πανάδες και τις δυσχρωμίες



Σε καθαρό γυάλινο βαζάκι βάλτε αποξηραμένη, τεμαχισμένη ρίζα γλυκόριζας και περίπου 50 ml βιολογικό έλαιο jojoba, ώστε το λάδι να καλύπτει τη ρίζα κατά 2 cm.

Αφήστε σε ψυχρή εκχύλιση για 4 εβδομάδες σε σκοτεινό μέρος, ανακινώντας τακτικά. Σουρώστε και φυλάξτε σε σκουρόχρωμο μπουκαλάκι. Χρησιμοποιήστε 3–5 σταγόνες κάθε βράδυ, πριν από την κρέμα σας.

Tip: Μην «επιτίθεστε» στις δυσχρωμίες: προστατέψτε τον επιδερμικό φραγμό με λιτή, ήπια φροντίδα ( κηραλοιφές) και καθημερινή mineral αντηλιακή προστασία, αποφεύγοντας οξέα, έντονα peelings και απολεπιστικά προιοντα.

Πηγή: jenny.gr

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