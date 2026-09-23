Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Εφάπαξ βοήθημα έως 3.500 ευρώ για κάθε νεογέννητο - Ποιοι είναι δικαιούχοι

Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), «Όψεις του Δημογραφικού προβλήματος κατά Δήμο στην Ελλάδα Σήμερα», ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας συγκαταλέγεται μεταξύ των 49 Δήμων της χώρας με το μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα και μεταξύ των δύο Δήμων της Κρήτης που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή, μαζί με το Δήμο Βιάννου.





Με αυτό το δεδομένο, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προχωρά στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, με συγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις, ενισχύοντας σημαντικά το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για κάθε παιδί που γεννιέται στο Δήμο. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρόσφατη συνεδρίαση του, η οποία βασίζεται στο άρθρο 525 του Ν. 5314/2026, προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από 1.000 έως 3.000 ευρώ ανά νεογέννητο, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τη σύνθεση της οικογένειας με τη νέα ρύθμιση να ισχύει αναδρομικά από τις 29 Ιουνίου 2026.





Ποιοι είναι δικαιούχοι





Δικαιούχος μπορεί να είναι η μητέρα ή ο πατέρας που ασκούν από κοινού ή ο ένας από τους δύο τη γονική μέριμνα του παιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι είναι μόνιμος κάτοικος και δημότης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία στο Δήμο για τουλάχιστον ένα έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να είναι Δημότης Μινώα Πεδιάδας, Έλληνας πολίτης ή να φορολογείται στην Ελλάδα για τουλάχιστον 12 έτη πριν από το έτος γέννησης του παιδιού, εφόσον ήταν υπόχρεος σε δήλωση φορολογίας.



Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο ή προστατευόμενο μέλος της οικογένειας, με συνολική προσαύξηση έως 6.000 ευρώ.



Συγκεκριμένα:





Κατηγορία Συνολικό οικογενειακό εισόδημα Βασικό βοήθημα

Α Έως 12.000 € 2.500 €

Β 12.001 – 18.000 € 2.000 €

Γ 18.001 – 25.000 € 1.500 €

Δ 25.001 – 35.000 € 1.000 €





Για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί των ίδιων γονέων, το αντίστοιχο ποσό αυξάνεται επιπλέον κατά 500 ευρώ. Έτσι, το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και τα 3.000 ευρώ ανά παιδί. Στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζονται όλα τα εισοδήματα, ανεξάρτητα από το αν είναι φορολογητέα ή αφορολόγητα, ενώ δεν συνυπολογίζονται τυχόν αναπηρικά επιδόματα.





Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου εντός έξι μηνών από τη γέννηση του παιδιού. Για τα αιτήματα που θα κατατεθούν εντός του 2026, η καταβολή του βοηθήματος θα πραγματοποιηθεί το 2027, μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου διοικητικού ελέγχου.





Για παιδιά που γεννήθηκαν από 1 Ιουλίου 2024 έως 28 Ιουνίου 2026, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ’ αριθ. 157/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.





«Το δημογραφικό χρειάζεται ένα πλέγμα πολιτικών που στηρίζει την οικογένεια στην πράξη, από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί μέχρι και την καθημερινή φροντίδα και ανατροφή του. Πέρα από την οικονομική ενίσχυση για κάθε νεογέννητο, επενδύουμε σε υποδομές, όπως ο δεύτερος Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Καστέλλι, προχωρούμε στη δημιουργία δεύτερου Βρεφικού Σταθμού στο Αρκαλοχώρι και ενισχύουμε συνολικά τις δομές φροντίδας των παιδιών.

Στόχος μας είναι οι νέες οικογένειες να μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους στον τόπο τους, με περισσότερη ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες. Στις δράσεις στήριξης της οικογένειας περιλαμβάνεται, επίσης, η μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας, με στόχο τη μείωση του κόστους διαβίωσης για τα νοικοκυριά με παιδιά κ.α . Το δημογραφικό είναι μια μεγάλη εθνική πρόκληση, αλλά η αντιμετώπιση του περνά μέσα από τις τοπικές κοινωνίες και από τις συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόζονται καθημερινά», δήλωσε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

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