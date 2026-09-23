Δήμος Χερσονήσου: Σημαντικές αποφάσεις από την Δημοτική Επιτροπή

Σειρά αποφάσεων για ζητήματα λειτουργίας, διοίκησης και κοινωνικής μέριμνας του Δήμου, έλαβε στο πλαίσιο της συνεδρίασής της, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου. Οι αποφάσεις αφορούν σε τομείς της καθημερινότητας, από την καθαριότητα και τις κοινωνικές δομές έως την εκπαίδευση και την οικονομική διαχείριση.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν θέματα καθαριότητας, με την Επιτροπή να εγκρίνει τα προσωρινά πρωτόκολλα παραλαβής για τη σύμβαση συλλογής και μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τα διαστήματα Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2026. Εγκρίθηκαν παράλληλα οι μελέτες και οι προμήθειες που αφορούν στον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα των κοινωνικών δομών του Δήμου, ενισχύοντας τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας και των ΚΗΦΗ.

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης τα πρακτικά ελέγχου οικονομικών προσφορών για την πράξη «Αναβάθμιση υφισταμένων κοινωνικών υποδομών», καθώς και τις εξειδικεύσεις πιστώσεων για την πληρωμή επιδικασθέντων ποσών και τόκων, σύμφωνα με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Εγκρίθηκε η παράταση τμηματικής προθεσμίας για τις μελέτες πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες, ενώ ορίστηκαν οι επιτροπές που προβλέπονται από τον ν. 4412/2016.

Στα λοιπά θέματα, η Επιτροπή εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της για την κοπή πεύκων στον οικισμό Ελιάς και ενέκρινε την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας εθελοντών αιμοδοτών. Στα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, εγκρίθηκε η αντικατάσταση οικονομικού φορέα για την ομάδα «Είδη αρτοποιίας» και αποφασίστηκε η μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

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