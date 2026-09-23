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Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει και ποιο είναι το πρόστιμο

φαρμακείο αυτοκινήτου
clock 16:26 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα δεδομένα ισχύουν για το φαρμακείο που πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί μέσα στο αυτοκίνητό τους, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι νέες προδιαγραφές που προβλέπει η νομοθεσία.

Το κιβώτιο πρώτων βοηθειών θα πρέπει να πληροί το πρότυπο DIN 13164:2022 ή αντίστοιχο ισοδύναμο πρότυπο και να φέρει την προβλεπόμενη πιστοποίηση.

Αυτό σημαίνει ότι ένα παλιό ή ελλιπές φαρμακείο δεν θεωρείται πλέον επαρκές.

Στον υποχρεωτικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, επιδέσμοι και αποστειρωμένες κομπρέσες για τραύματα, επιθέματα εγκαυμάτων, γάντια μιας χρήσης, ισοθερμική κουβέρτα, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, μάσκες και οδηγίες χρήσης.

Οι οδηγοί θα πρέπει επίσης να ελέγχουν τακτικά το περιεχόμενο του φαρμακείου και τις ημερομηνίες λήξης των υλικών. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο δεν διαθέτει το προβλεπόμενο κιτ ή αυτό δεν πληροί τις νέες προδιαγραφές, προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ.

Η νέα υποχρέωση αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα, με εξαίρεση τα δίκυκλα, και οι οδηγοί καλούνται να φροντίσουν εγκαίρως για την αντικατάσταση ενός παλιού φαρμακείου με πιστοποιημένο κιτ.

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