ΤΕΤ.23 Σεπ 2026 01:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Αλεξανδράκη: "Για πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι φυσιολογικός"

αλεξαν
clock 13:00 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει γίνει πρόταση γάμου, παρά τη φωτογραφία που είχε προκαλέσει σχετικά σχόλια στα social  media.

 «Να σου πω, για πρώτη φορά στη ζωή μου επίσης είμαι με έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι φυσιολογικός. Δεν υπάρχουν ούτε σκαμπανεβάσματα, ούτε τρέλες, ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Ανέβηκε μια φωτογραφία που εγώ τη διέγραψα. Ήμασταν σε ένα γλέντι Κρητικοί και Πόντιοι και κάνανε ένα αστείο, αλλά δεν έχει γίνει καμία πρόταση γάμου. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι ένα δαχτυλίδι που του έφτιαξα εγώ. Δέκα καράτια», είπε το μοντέλο 

Διαβάστε επίσης 

Γιώργος Σαμπάνης: Ξέσπασε σε δάκρυα για τον Μαζωνάκη

Μάστορας για Μαζωνάκη: «Είναι τεράστια η απώλειά του, δεν το έχω συνειδητοποιήσει»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δήμητρα Αλεξανδράκη Σχέση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis