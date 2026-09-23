Αλεξανδράκη: "Για πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι φυσιολογικός"

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει γίνει πρόταση γάμου, παρά τη φωτογραφία που είχε προκαλέσει σχετικά σχόλια στα social media.

«Να σου πω, για πρώτη φορά στη ζωή μου επίσης είμαι με έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι φυσιολογικός. Δεν υπάρχουν ούτε σκαμπανεβάσματα, ούτε τρέλες, ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Ανέβηκε μια φωτογραφία που εγώ τη διέγραψα. Ήμασταν σε ένα γλέντι Κρητικοί και Πόντιοι και κάνανε ένα αστείο, αλλά δεν έχει γίνει καμία πρόταση γάμου. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι ένα δαχτυλίδι που του έφτιαξα εγώ. Δέκα καράτια», είπε το μοντέλο

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