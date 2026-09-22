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ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές σε συνομιλίες με το Ιράν στον ΟΗΕ»

Μάρκο Ρούμπιο
clock 19:29 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες με την ιρανική πλευρά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση προς το παρόν.

«Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει προγραμματιστεί κάτι επί τού παρόντος, αλλά είμαστε σίγουρα ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο, ειδικά αν υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα και, τελικά, στην επίτευξη του στόχου που αποτελεί και την ουσία του όλου ζητήματος», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην εκπομπή "Today" του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου NBC.

«Και ο στόχος αυτός είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Απλά δεν μπορεί», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

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