Ιράν: «Ανοίγουμε τα Στενά του Ορμούζ μόνο αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση»

Το Ιράν μπορεί να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εντός επτά ημερών, αν οι ΗΠΑ χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

Την Κυριακή, η κεντρική στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε πως οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με την υποστήριξη περιφερειακών χωρών, και προειδοποίησε ότι αυτό θα οδηγήσει σε αντίποινα της Τεχεράνης «χωρίς όρια και ενδοιασμούς».

«Οι ΗΠΑ χρειάζεται να ανακοινώσουν ότι θέλουν να επιλύσουν διπλωματικά το ζήτημα, να το επισημοποιήσουν αυτό, και μετά να συμφωνήσουν σε ένα χρονοδιάγραμμα για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η διαδικασία», δήλωσε ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και έχει πλήρη εξουσιοδότηση για να αναβιώσει τη διπλωματία με τις ΗΠΑ.







Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος αναχώρησε από την Τεχεράνη για τη Νέα Υόρκη σήμερα το πρωί, δεν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, δήλωσε επίσης ο αξιωματούχος στο Reuters.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με την Ουάσινγκτον μπορούν να συζητηθούν στη Νέα Υόρκη μέσω μεσολαβητών, εξηγώντας ότι η πρόταση της Τεχεράνης παραδόθηκε στις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών στις 16 Σεπτεμβρίου.

«Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στη διπλωματία», σημείωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χαιρετίσει μια αναβίωση της διπλωματίας, αν η Ουάσινγκτον κάνει απτά βήματα.

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