Δήμος Χερσονήσου: Το Σάββατο το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού

Με τη συμμετοχή 450 χορευτών από το Μαρόκο, τη Λιθουανία, την Κύπρο, τη Λετονία, την Πολωνία, την Αλβανία και την Ελλάδα πραγματοποιείται το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού, που διοργανώνει ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο του «3ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη συνδρομή του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Γουβών «Ο Άγιος Κωνσταντίνος» και του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Μαλίων.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου στις Κάτω Γούβες και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Πνεύματος στα Μάλια.

Στο διήμερο φεστιβάλ θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από τα συμμετέχοντα συγκροτήματα των επτά χωρών, ενώ την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν το Παραδοσιακό Εργαστήρι Χορού Κουγιουμουτζής και το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλίων, με χοροδιδάσκαλο τον Δημήτρη Μακρυδάκη.

Να σημειωθεί ότι οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν με παρέλαση των χορευτικών ομάδων στις 19:30. Στις Κάτω Γούβες η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στην οδό Ιωάννη Κωνσταντινίδη, ενώ στα Μάλια στις οδούς Ματθαίου Ζαχαριάδη και Δημοκρατίας.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, ενώ η έναρξη των παραστάσεων έχει προγραμματιστεί για τις 20:30.

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«Πρόκειται για μια σημαντική γιορτή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, μια συνάντηση πολιτισμών και παραδόσεων, που αναδεικνύει τον πλούτο και την πολυμορφία της λαϊκής παράδοσης. Οι χορευτικές ομάδες που συμμετέχουν θα μας ταξιδέψουν μέσα από τον χορό, τη μουσική και τα λαϊκά δρώμενα, στην καθημερινότητα, τα έθιμα και την κοινωνική ζωή των χωρών τους.

Για τη δημοτική μας αρχή, ο πολιτισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής μας πορείας και σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας του τόπου μας. Η διαφύλαξη και η ανάδειξη της παράδοσης αποτελούν επένδυση στο μέλλον, στη νέα γενιά και στη δημιουργία ενός τόπου με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, εξωστρέφεια και δυναμική παρουσία.

Σταθερή μας επιδίωξη είναι να δημιουργούμε βιωματικές εμπειρίες που φέρνουν την κοινωνία πιο κοντά στην παράδοση, ενισχύουν τη συμμετοχή και μετατρέπουν τον πολιτισμό σε ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης καθημερινότητας. Παράλληλα, μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, ενισχύουμε την εξωστρέφεια του Δήμου μας και αναδεικνύουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας, συμβάλλοντας στην πολιτιστική και τουριστική του ανάπτυξη.

Καλωσορίζουμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες και τους φιλοξενούμενους και τους ευχαριστούμε που συμβάλλουν με την παρουσία και την τέχνη τους στη δημιουργία μιας μεγάλης γιορτής πολιτισμού και διαπολιτισμικής επικοινωνίας,» δήλωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

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