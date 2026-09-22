Στον «αέρα» χιλιάδες ασθενείς με παχυσαρκία - Ο λόγος που σταμάτησε η δωρεάν θεραπεία

Χωρίς ακόμη καμία ενημέρωση σε σχέση με την ολοκλήρωση του κύκλου της δωρεάν αγωγής τους είναι οι 43.500 δικαιούχοι του προγράμματος για την παχυσαρκία ενηλίκων το οποίο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι χιλιάδες ασθενείς δεν έχουν λάβει τουλάχιστον δύο από τις δόσεις των φαρμάκων – αρκετοί και παραπάνω – για τη διαχείριση του βάρους τους, με αποτέλεσμα η προσπάθεια που ξεκίνησαν να κάνουν να έχει μείνει … στον αέρα. Η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας είναι η αποκατάσταση του προβλήματος και η αναπλήρωση των χαμένων δόσεων, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα.

Το πρόγραμμα δωρεάν χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο και προέβλεπε τη χορήγηση των καινοτόμων και αποτελεσματικών στην απώλεια βάρους θεραπειών για διάστημα οκτώ μηνών. Βασικός πυλώνας, όμως, του προγράμματος ήταν η διατροφή με καθοδήγηση ειδικών, η παρακολούθηση από γιατρό για τη διαχείριση συννοσηροτήτων και η σωματική δραστηριότητα.

Η δωρεάν χορήγηση των φαρμάκων ολοκληρώθηκε στο τέλος Ιουνίου, με αρκετούς ασθενείς να έχουν ακόμη υπόλοιπο δύο δόσεων προκειμένου να «κλείσουν» τον κύκλο, αλλά άλλους που ξεκίνησαν πιο αργά να μην έχουν πάρει παρά δύο με τρεις δόσεις φαρμάκων συνολικά. Μάλιστα, από τη διακοπή της δωρεάν χορήγησης των θεραπειών και έπειτα, η ζήτηση στα φαρμακεία για τα συγκεκριμένα σκευάσματα είναι σχεδόν μηδενική, σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς. Με λίγα λόγια, σχεδόν κανένας δικαιούχος δεν συνέχισε τη θεραπεία του με ιδίους πόρους.

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