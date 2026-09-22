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Κρήτη: Υπό έλεγχο η φωτιά στον Δριμίσκο Ρεθύμνου – Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

πυροσβέστες
clock 19:54 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Δριμίσκος, στο νότιο Ρέθυμνο, μετά από την έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα οκτώ οχήματα με 16 πυροσβέστες, καθώς και δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος).

Σύμμαχος των επίγειων δυνάμεων στάθηκαν οι καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που διευκόλυνε σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και απέτρεψε την επέκταση του μετώπου.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

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Νότιο Ρέθυμνο Πυρκαγιά Υπο Έλεγχο
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