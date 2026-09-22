ΤΡΙ.22 Σεπ 2026 20:12
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Βρέθηκε νεκρός 60χρονος μέσα στο σπίτι του

εκαβ νυχτα
clock 19:59 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ένας 60χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι του σπιτιού του, στην περιοχή του Πόρου στο Ηράκλειο, αργά το απόγευμα της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος ζούσε μόνος του, είχε να δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Παρασκευή.

Την κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε ένας φίλος του 60χρονου, ο οποίος τον αναζήτησε στο σπίτι του. Αντιλαμβανόμενος μια έντονη οσμή που αναδυόταν από το εσωτερικό, ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί, με τη συνδρομή κλειδαρά, άνοιξαν την πόρτα και βρέθηκαν μπροστά στο μακάβριο θέαμα.

Στο σημείο εκλήθη ιατροδικαστής, ο οποίος εκτίμησε πως ο θάνατος του άνδρα είχε επέλθει αρκετά 24ωρα νωρίτερα, πιθανότατα από το Σάββατο.

Η σορός του 60χρονου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου η προγραμματισμένη νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Στο μικροσκόπιο συνταξιούχος οδοντίατρος για θεραπείες αντιγήρανσης και "αποτοξίνωσης"

Ηράκλειο: Καλύτερα το βρέφος που το χτύπησε βαριά η μητέρα του

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αιφνίδιος Θάνατος Πόρος Ηρακλείου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis