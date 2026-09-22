Τραγωδία στο Ηράκλειο: Βρέθηκε νεκρός 60χρονος μέσα στο σπίτι του

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Ένας 60χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι του σπιτιού του, στην περιοχή του Πόρου στο Ηράκλειο, αργά το απόγευμα της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος ζούσε μόνος του, είχε να δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Παρασκευή.

Την κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε ένας φίλος του 60χρονου, ο οποίος τον αναζήτησε στο σπίτι του. Αντιλαμβανόμενος μια έντονη οσμή που αναδυόταν από το εσωτερικό, ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί, με τη συνδρομή κλειδαρά, άνοιξαν την πόρτα και βρέθηκαν μπροστά στο μακάβριο θέαμα.

Στο σημείο εκλήθη ιατροδικαστής, ο οποίος εκτίμησε πως ο θάνατος του άνδρα είχε επέλθει αρκετά 24ωρα νωρίτερα, πιθανότατα από το Σάββατο.

Η σορός του 60χρονου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου η προγραμματισμένη νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

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