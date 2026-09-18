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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: 45χρονος ένιωσε αδιαθεσία και ξεψύχησε μέσα στο σπίτι του

πενθος
clock 10:24 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η νεκροψία - νεκροτομή θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου ενός 45χρονου άνδρα στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 45χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

Εντοπίστηκε από συγγενικά του πρόσωπα οι οποίοι κάλεσαν ασθενοφόρο, όμως ήταν ήδη αργά.

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