Κρήτη: 45χρονος ένιωσε αδιαθεσία και ξεψύχησε μέσα στο σπίτι του

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Η νεκροψία - νεκροτομή θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου ενός 45χρονου άνδρα στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 45χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

Εντοπίστηκε από συγγενικά του πρόσωπα οι οποίοι κάλεσαν ασθενοφόρο, όμως ήταν ήδη αργά.

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