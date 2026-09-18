Κρήτη: Σε ύφεση η πυρκαγιά ανάμεσα σε Φαράγγι Τρυπητής και Αγία Ρουμέλη

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Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε ορεινή και ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή των Λευκών Ορέων, στα Χανιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το πύρινο μέτωπο που εκτεινόταν μεταξύ του Φαραγγιού της Τρυπητής και της Αγίας Ρουμέλης έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Η επιχείρηση κατάσβεσης αποδείχθηκε εξαιρετικά σύνθετη λόγω του μεγάλου υψομέτρου και της απόκρημνης μορφολογίας του εδάφους, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την προσέγγιση συμβατικών πυροσβεστικών οχημάτων.

Στο σημείο επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής και της ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), τα οποία προσέγγισαν την περιοχή με μεγάλη δυσκολία. Καθοριστική για τον περιορισμό της φωτιάς ήταν η συνδρομή των εναέριων μέσων, με ελικόπτερο να πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας.

Αυτή την ώρα, οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες μικροεστίες και να προλάβουν τυχόν αναζωπυρώσεις λόγω των ανέμων.

Δεν αναφέρονται ζημιές σε κατοικημένες περιοχές, καθώς η φωτιά έκαιγε σε καθαρά δασική και βραχώδη έκταση.

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