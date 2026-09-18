ΟΦΗ: Πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA η ιστορική νίκη κόντρα στη Χόφενχαϊμ

Ο ΟΦΗ έγραψε μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του, επικρατώντας με 2-0 της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο και ξεκινώντας με τον ιδανικότερο τρόπο την πορεία του στη League Phase του Europa League.

Η σπουδαία επιτυχία της ομάδας του Χρήστου Κόντη δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την UEFA, η οποία έδωσε σημαντική προβολή στους Κρητικούς μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, αλλά φυσικά και στην επίσημη σελίδα της ίδιας της διοργάνωσης.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο σε κυρίως φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τα γκολ του Αϊτόρ στο 30′ και του Γιώργου Κανελλόπουλου στο 84′ να υπογράφουν μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές βραδιές στην ιστορία του συλλόγου.

Οι Κρητικοί έστειλαν έτσι από την πρώτη κιόλας αγωνιστική το δικό τους μήνυμα στην Ευρώπη, μετατρέποντας το Παγκρήτιο σε σκηνικό μιας βραδιάς που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Μάλιστα, ο ΟΦΗ αποθεώθηκε και από τα μεγάλα ΜΜΕ της Γερμανίας, τα οποίο μιλούν για μέγα κάζο της Χόφενχαϊμ.

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