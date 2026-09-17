Πώς να βρω τη σωστή απόχρωση make up

Η αγορά ενός foundation online μοιάζει πάντα με μικρό beauty gamble. Κι όμως, υπάρχει τρόπος να περιορίσεις αρκετά τις πιθανότητες να καταλήξεις με μια βάση που δείχνει υπερβολικά κίτρινη, ροζ ή γκρι πάνω στην επιδερμίδα σου. Πώς μπορείς να βρεις την σωστή απόχρωση make up; Το μυστικό δεν βρίσκεται μόνο στο πόσο ανοιχτή ή σκούρα είναι η επιδερμίδα σου, αλλά κυρίως στον υπότονό της. Μόλις μάθεις να τον αναγνωρίζεις και να αποκωδικοποιήσεις τα γράμματα και τους αριθμούς πάνω στη συσκευασία, η επιλογή foundation γίνεται παιχνιδάκι.

Πώς να βρω την σωστή απόχρωση make up



Το πρώτο βήμα είναι να ξεχωρίσεις τον τόνο από τον υπότονο, κοιτώντας τις φλέβες στο εσωτερικό του καρπού σου. Ο τόνος είναι το πόσο ανοιχτή ή βαθιά είναι η επιδερμίδα σου, ενώ ο υπότονος είναι η απόχρωση που βρίσκεται από κάτω και παραμένει σχετικά σταθερή ακόμη κι όταν μαυρίζεις.







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Αν είναι οι φλέβες σου είναι πράσινες, έχεις θερμό υποτόνο, αν είναι μπλε, έχεις ψυχρό, ενώ αν βλέπεις και τα δύο χρώματα, έχεις ουδέτερο υποτόνο. Στα foundations αυτό μεταφράζεται σε warm, cool και neutral. Τα γράμματα που θα συναντήσεις πιο συχνά στις συσκευασίες λοιπόν είναι C για cool, W για warm και N για neutral.







Αν έχεις ψυχρό υποτόνο, η επιδερμίδα σου έχει περισσότερο ροζ, κόκκινο ή μπλε και συνήθως σε κολακεύουν foundations με αντίστοιχα ψυχρή, ροζέ βάση. Αντίθετα, αν έχεις θερμό υποτόνο, αναζήτησε αποχρώσεις με χρυσαφί, κίτρινους ή ροδακινί τόνους. Αν έχεις ουδέτερο υποτόνο, αναζήτησε ένα foundation με ισορροπημένη μπεζ βάση. Αν τα ζεστά foundations δείχνουν πορτοκαλί πάνω σου, ενώ τα ψυχρά σε κάνουν να φαίνεσαι γκρι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχεις αυτό που λέμε σταρένια επιδερμίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, αναζήτησε κωδικούς ή περιγραφές όπως O, Olive ή Warm Olive.

Και μετά έρχονται οι αριθμοί. Στις περισσότερες σειρές, ο αριθμός δείχνει το βάθος της απόχρωσης: όσο μικρότερος είναι, τόσο πιο ανοιχτή είναι η βάση, ενώ όσο μεγαλώνει τόσο πιο βαθιά γίνεται. Έτσι, ένας κωδικός όπως 2N συνήθως υποδηλώνει μια ανοιχτή neutral απόχρωση, ενώ ένας 5W μια πιο βαθιά warm. Δεν υπάρχει, όμως, ενιαίο διεθνές σύστημα αρίθμησης, επομένως δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι το «3» μιας εταιρείας είναι ίδιο με το «3» μιας άλλης.







Το πιο σημαντικό, λοιπόν, όταν ψωνίζεις online είναι να μην κοιτάς μόνο το όνομα της απόχρωσης. Οι λέξεις Ivory, Porcelain, Beige, Sand, Honey, Golden, Rose, Neutral μπορούν να σου δώσουν μια πρώτη ένδειξη, αλλά δεν αποτελούν από μόνες τους εγγύηση. Δες πάντα το shade chart του προϊόντος και εκμεταλλεύσου, αν υπάρχει, το virtual shade finder της εταιρείας, για να δοκιμάσεις το foundation εικονικά.

Πηγή: jenny.gr

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